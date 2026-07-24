HJ중공업, ‘마스가’ 발 맞준다…美 AI 용접 기술 개발 협력

미국 SDSU와 공동 연구개발 협약

피지컬 AI 마찰교반용접 시스템 개발 착수

선박 경량화·연료 효율 개선 효과

(사진2)한-미 조선 협력 파트너십 센터 개소식 0 유상철 HJ중공업 대표(앞줄 맨 왼쪽)과 김정관 산업통상부 장관(앞줄 왼쪽에서 네 번째)이 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 한-미 조선 협력 파트너십 센터 개소식에서 주요 관계자들과 함께 기념사진을 찍고 있다./HJ중공업

HJ중공업이 한미 조선협력 '마스가(MASGA)' 프로젝트에 발맞춰 인공지능(AI)을 접목한 차세대 용접 기술 개발에 나선다. 미국 연구기관과 함께 알루미늄 함정의 자율 제조 기술을 확보해 한·미 조선 협력과 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업 확대에 대응한다는 구상이다.24일 HJ중공업은 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '한·미 조선협력 파트너십 센터' 개소식에서 미국 샌디에이고주립대(SDSU)와 공동 연구개발 협약을 체결했다고 밝혔다.이번 사업은 산업통상부가 지난달 공모한 조선해양산업 핵심 기술개발 사업의 일환이다. HJ중공업은 정부가 선정한 한·미 공동 연구개발 과제 8개 가운데 '알루미늄 함정 패널 자율 제조를 위한 피지컬 AI 연계 마찰교반용접 시스템 개발' 과제의 주관기관을 맡았다.마찰교반용접(FSW)은 금속을 녹이지 않고 마찰열과 압력을 이용해 소재를 접합하는 고상접합 기술이다. 기존 아크 용접으로 작업하기 어려운 알루미늄 패널에도 높은 강도와 품질을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 에너지 효율과 가공 안정성도 뛰어나 선박 경량화와 연료 효율 개선에 활용할 수 있다. 조선업계에서는 저탄소·친환경 선박 수요에 대응할 수 있는 차세대 용접 기술로 주목받고 있다.HJ중공업은 중소조선연구원, 경북대와 함께 AI를 활용한 마찰교반용접 공정 최적화 기술을 개발한다. 샌디에이고주립대와 국내 기업 상림엠에스피는 시스템 하드웨어와 용접 공구의 설계·제작을 담당한다.HJ중공업은 이번 연구를 미국 조선업 재건을 위한 한·미 협력 구상인 '마스가(MASGA)'와 연계한다는 방침이다. 미국 조선소·연구기관과의 기술 교류를 확대하고, 국내 조선 기자재 기업의 미국 진출과 미 함정 MRO 사업에서도 협력 기회를 모색할 계획이다.HJ중공업은 해군 고속상륙정(LSF)과 다목적훈련지원정(MTB) 등 알루미늄 합금 기반 특수 함정을 건조해왔다. 해당 함정의 창정비와 성능개량 사업을 수행하며 쌓은 MRO 역량을 AI 기반 용접 기술과 결합해 경쟁력을 높인다는 전략이다.유상철 HJ중공업 대표는 "이번 공동 연구개발은 한국과 미국의 강점을 결합해 미래 조선 기술 경쟁력을 확보하는 사업"이라며 "양국 조선소와 기업, 연구기관의 협력을 바탕으로 차세대 기술의 개발과 상용화를 앞당기겠다"고 말했다.