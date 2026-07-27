“가장 나다운 모습이 무엇일까 생각했죠”

[인터뷰] 정규 2집 '영기스트'로 돌아온 영케이

영케이 0 영케이/JYP

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"(데이식스) 영케이는 사람들에게 사랑받을 수 있도록 정제된 모습이라면, 강영현은 그 과정까지 담고 있는 존재예요. 부족하고 상처받을 만큼 연약하기도 하죠."27일 공개하는 정규 2집 '영기스트'(YOUNGEST)는 무대 위 데이식스 영케이 너머의 자신을 들여다봤다. 지난 10년간 데이식스와 영케이라는 이름으로 달려왔다면, 이번에는 미뤄뒀던 자신의 마음을 마주했다. 완벽하지 않은 자신을 인정하고 그 안에 있던 감정들을 15곡에 담았다.영케이는 최근 서울 종로구의 한 호텔에서 진행된 인터뷰에서 "지난해 데이식스 10주년을 보내며 정말 후회 없이 달려왔다는 생각이 들었다"며 "이제는 강영현에게도 눈을 돌려줄 시간이 되지 않았나 싶었다"고 말했다.이번 앨범은 곡보다 제목을 먼저 정했다. '가장 강영현다운 모습은 무엇일까'라는 질문에서 출발했고 답을 찾는 과정은 생각보다 쉽지 않았다. "외면했던 부족한 모습들을 인정해야 했어요. '나는 이런 사람이구나' 하고 받아들이는 과정이 힘들었죠. 그래도 그 시간을 지나고 나니 스스로를 조금은 보듬을 수 있게 됐습니다."그렇게 자신을 들여다보는 과정은 자연스럽게 앨범 전체로 이어졌다. 이번 앨범에는 총 15곡이 담겼다. 다음 솔로 앨범이 언제가 될지 모른다는 생각에 지금 보여줄 수 있는 이야기를 모두 담고 싶었다. 하이퍼팝과 밴드 사운드를 결합한 음악, 오토튠, 컨트리 등 다양한 시도도 녹여냈다.장르뿐 아니라 가사의 방향도 이전과 달라졌다. 데이식스의 '예뻤어' '한 페이지가 될 수 있게' 등 누구나 자신의 이야기처럼 부를 수 있도록 여백을 남겨뒀다면, 이번에는 자신의 경험과 감정을 전면에 담았다. 그 가운데 이번 앨범의 방향을 가장 압축적으로 보여주는 곡이 타이틀곡 '셧 더 도어'(Shut The Door)다. 밖에서 상처받은 사람이 문을 닫고 자신만의 공간으로 들어가 오히려 자유를 느끼는 순간을 노래했다.영케이는 "'문을 닫는 것'도 나를 지키기 위한 하나의 선택일 수 있다고 생각했다"며 "그 안에서 내 음악을 더 키운다는 의미도 담았다"고 설명했다.음악을 만드는 방식 역시 이번 앨범의 방향과 맞닿아 있다. 유행을 좇기보다 자신이 가장 잘할 수 있는 음악을 만드는 데 집중했다. 영케이는 "사랑받는 음악은 계속 공부하지만 결국 중요한 건 나에게 어울리는 방식"이라며 "흡수할 건 흡수하되 제 음악으로 풀어내려고 한다"고 말했다.그런 고민은 수록곡 작업 과정에서도 이어졌다. 가장 오래 붙든 곡은 '마리오네트'(Marionette)였다. 자유를 얻은 꼭두각시의 마음을 표현하기 위해 단어 하나하나를 고심했다. "생각을 오래 할수록 듣는 사람에게는 오히려 어렵게 다가갈 수도 있더라고요. 그래서 요즘은 지나치게 복잡해지는 방식은 피하려고 합니다."앨범 작업을 마친 영케이는 앨범명과 동명의 솔로 투어 '영기스트'를 준비 중이다. 이번 솔로 투어에는 기획 초기 단계부터 무대 구성과 곡 사이를 잇는 음악적 장치, 로고 디자인, 홍보·마케팅까지 전 과정에 의견을 내고 있다. 데이식스 데뷔 이후 처음으로 챌린지도 진행할 계획이다."관객이 공연을 보기만 하는 것이 아니라 함께 만들어가는 공연이 됐으면 좋겠어요. 무대 뒤로 들어갔을 때도 혼자 작아 보이지 않도록 여러 장치를 준비하고 있습니다."