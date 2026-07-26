“경기도에 사는 고라니·부엉이·너구리는 행복할까”

경기도는 어린이집, 유치원, 초·중·고 교사를 대상으로 다음달 8일 평택시에 위치한 경기도야생동물학교에서 야생동물 생태보전학습 특강<포스터>을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 특강은 교사들에게 야생동물의 복지와 구조 절차, 구조관리센터의 역할을 안내함으로써, 교육 현장에서 아이들에게 올바른 생명 존중 교육을 실시할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.
프로그램은 '야생동물들은 행복할까'를 주제로 구성됐다. 참가자들은 동물복지의 기초 개념, 반려·농장동물과 야생동물의 차이점을 배우고, 서식지 파괴나 먹이 감소 등 야생동물의 생존을 위협하는 요인들을 짚어본다.
특히 학생들이 직접 실천할 수 있는 '아기동물 올바른 구조 캠페인' 등 야생동물 구조 대체법을 공유하는 시간이 포함돼 있어, 교실에서 아이들에게 실질적인 야생동물과의 공존 가치를 가르치는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된
다.
교육은 내달 8일 경기도야생동물학교(평택시 진위면)에서 오전 10시와 오후 2시 총 2회에 걸쳐 각 2시간 동안 진행되며 교육의 집중도를 높이기 위해 회당 15명에서 20명 내외로 운영된다.
강연은 동물복지 전문가인 청주대학교 동물보건복지학과 마승애 교수가 맡는다. 마 교수는 서울동물원 포유류 큐레이터와 에버랜드 동물원 수의사 등을 역임했으며, 중학교 인증교과서인 '동물 보호와 복지' 대표저자이기도 하다.
경기도야생동물학교는 이번 교사 대상 프로그램 외에도 우리 주변의 야생동물을 주제로 한 특강과 가족 대상 수업을 운영할 계획이다. 특강은 포유류와 조류로 나눠 2회, 가족 대상 프로그램은 총 4회에 걸쳐 진행된다. 교육비는 전액 무료이다. 참여 신청은 경기도동물복지플랫폼의 야생동물 교육 신청 메뉴를 통해 할 수 있다.