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“경기도에 사는 고라니·부엉이·너구리는 행복할까”

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의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 07. 26. 10:56

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경기도, 도내 현직교사 대상 야생돌물 생태보전학습 특강 개최
경기도_야생동물학교
경기도가 현직 교사들을 대상으로 미래 세대에게 생명 존중을 확산시키고 공존의 가치를 전파시키기 위한 야생동물 생태보전학습 특강을 실시한다.

경기도는 어린이집, 유치원, 초·중·고 교사를 대상으로 다음달 8일 평택시에 위치한 경기도야생동물학교에서 야생동물 생태보전학습 특강<포스터>을 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 특강은 교사들에게 야생동물의 복지와 구조 절차, 구조관리센터의 역할을 안내함으로써, 교육 현장에서 아이들에게 올바른 생명 존중 교육을 실시할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

프로그램은 '야생동물들은 행복할까'를 주제로 구성됐다. 참가자들은 동물복지의 기초 개념, 반려·농장동물과 야생동물의 차이점을 배우고, 서식지 파괴나 먹이 감소 등 야생동물의 생존을 위협하는 요인들을 짚어본다.

특히 학생들이 직접 실천할 수 있는 '아기동물 올바른 구조 캠페인' 등 야생동물 구조 대체법을 공유하는 시간이 포함돼 있어, 교실에서 아이들에게 실질적인 야생동물과의 공존 가치를 가르치는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된
다.

교육은 내달 8일 경기도야생동물학교(평택시 진위면)에서 오전 10시와 오후 2시 총 2회에 걸쳐 각 2시간 동안 진행되며 교육의 집중도를 높이기 위해 회당 15명에서 20명 내외로 운영된다.

강연은 동물복지 전문가인 청주대학교 동물보건복지학과 마승애 교수가 맡는다. 마 교수는 서울동물원 포유류 큐레이터와 에버랜드 동물원 수의사 등을 역임했으며, 중학교 인증교과서인 '동물 보호와 복지' 대표저자이기도 하다.

경기도야생동물학교는 이번 교사 대상 프로그램 외에도 우리 주변의 야생동물을 주제로 한 특강과 가족 대상 수업을 운영할 계획이다. 특강은 포유류와 조류로 나눠 2회, 가족 대상 프로그램은 총 4회에 걸쳐 진행된다. 교육비는 전액 무료이다. 참여 신청은 경기도동물복지플랫폼의 야생동물 교육 신청 메뉴를 통해 할 수 있다.
진현탁 기자

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