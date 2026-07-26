인천시, 내년도 5대 핵심사업 국비 확보 ‘총력’…정부에 지원 요청

박찬대 시장 "시민 삶의 질 높이고 국가균형발전·수도권 상생 이룬다"

119575_186618_3826 0 박찬대 인천시장(오른쪽)이 지난 24일 한국재정정보원에서 박홍근 기획예산처 장관에게 인천시 주요 현안사업의 원활한 추진과 2027년도 정부예산안 반영을 위한 국비 지원 요청 내용을 담은 건의서를 건네고 있다. /인천시

박찬대 인천광역시장이 2027년도 주요 현안 사업의 원활한 추진과 국비 확보를 위한 본격적인 행보에 나섰다.26일 인천시에 따르면 박 시장은 한국재정정보원을 찾아 박홍근 기획예산처 장관을 만나 핵심 현안 사업들이 2027년도 정부예산안에 반영될 수 있도록 국비 지원을 적극 건의했다.이번 간담회에서 박 시장이 건의한 5대 핵심사업은 지역사랑상품권 '인천e음' 국비 지원율 상향, 인천시 행정체제 개편 운영 지원, 광역급행(M)버스 대광위 준공영제 전환 및 국비 지원, 인천내항 1·8부두 재개발, 인천도시철도 1호선 송도8공구 연장 예타 통과 등이다.우선 박 시장은 민생경제 활성화와 실효성 있는 소비 진작을 위해 지역사랑상품권 '인천e음'의 국비 지원율을 현행 3~7%에서 5~10% 이상으로 상향해 줄 것을 요청했다.이어 제물포구·영종구·검단구 신설 등 행정체제 개편에 따른 조기 안착을 위해 국비 696억원의 반영을 건의했다. 이 자리에서 박 시장은 창원·청주 등 과거 통합 지자체 지원 사례를 들며 행정 효율성과 형평성 차원의 중앙정부 지원이 필수적이라는 점을 강조했다.교통 분야에서는 서울과 인천을 잇는 광역급행(M)버스 14개 노선 중 3년 이상 운행된 6개 노선의 대광위 준공영제 전환과 함께 국비 48억원 지원을 요청했다. 현재 시비 100%로 운영 중인 부담을 줄이고 수도권 광역교통의 형평성을 확보하겠다는 취지에서다.이 밖에 인천내항 1·8부두 재개발 사업을 위한 국비 20억원 반영과 인천도시철도 1호선 송도8공구 연장 사업의 예비타당성조사 조속 통과를 위한 정부 차원의 협조를 건의했다.박 시장은 "이번에 건의한 사업들은 '압도적 성장, 행복한 변화'를 실현하기 위한 핵심 과제로, 시민 삶의 질을 높이고 국가균형발전과 수도권 상생에 기여할 것"이라며 "정부와 긴밀히 협력해 주요 사업이 정부예산안에 충실히 반영될 수 있도록 정책 성과와 재정 확보를 동시에 이끌어내겠다"고 강조했다.한편 인천시는 2027년도 국비 확보 목표액을 보통교부세를 포함해 총 7조9000억원 이상으로 정하고 단계별 대응에 나서고 있다. 오는 9월 정부예산안이 국회에 제출되면 중앙협력본부 내 '국비확보상황실'을 가동해 국회 심의 단계까지 실시간으로 대응한다는 방침이다.