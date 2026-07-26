본격 피서철, 물놀이 조심…7말8초 사고 집중

물놀이 사망 5년간 104명…

7월말·8월초 절반 이상 발생

행안부,

다슬기·해루질도 구명조끼 필수…'안전수칙' 당부

푸른 제주 바다에 풍덩 0 중복인 지난 25일 무더운 날씨 속 제주시 구좌읍 김녕해수욕장에서 피서객들이 물놀이하고 있다. /연합

무더위를 피해 계곡과 바다를 찾는 발길이 늘면서 물놀이 안전사고 위험도 함께 커지고 있다. 최근 5년간 물놀이 사고로 목숨을 잃은 사람이 100명을 넘었고, 특히 여름휴가가 절정에 달하는 7월 말에서 8월 초 사이에 전체 사망자의 절반 이상이 집중된 것으로 나타났다.행정안전부는 여름방학과 함께 본격적인 하계 휴가철이 시작됨에 따라 물놀이 안전사고 위험이 높아지는 만큼 예방에 각별한 주의를 당부한다고 26일 밝혔다.행안부에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 발생한 물놀이 사고 사망자는 총 104명으로, 전체 사고의 54%(56명)가 여름방학과 휴가가 집중되는 7월 말에서 8월 초에 발생했다. 특히 7월 하순 34명, 8월 초순 22명으로 이 시기에 사고가 몰렸다.장소별로는 하천(강)이 32명(31%)으로 가장 많았고, 계곡 28명(27%), 해수욕장 24명(23%), 바닷가 20명(19%) 순이었다. 사고 원인으로는 수영 미숙이 42명(40%)으로 가장 많았으며, 떠내려가는 물건을 잡으려다 발생하는 안전 부주의가 32명(31%), 음주 수영 15명(14%), 높은 파도나 급류 휩쓸림 9명(9%), 튜브 전복 사고가 뒤를 이었다.최근 3년간(2023~2025년) 여름철(6~8월) 다슬기 채취 중 발생한 사망자는 총 32명으로, 이 중 절반인 16명이 8월에 집중됐다. 특히 다슬기 채취 중 사망자는 지역 주민(11명, 34%)보다 지형에 익숙하지 않은 외지인(19명, 59%)의 비율이 25%포인트 더 높았으며, 해루질 중 발생한 사망자 역시 외지인 비중이 높게 나타났다.이에 행안부는 물놀이·다슬기 채취·해루질 시 다음과 같은 안전수칙을 지켜줄 것을 당부했다.물놀이를 할 때는 수심이 깊고 물살이 빠르거나 출입이 금지된 구역에는 절대 들어가지 말고, 안전요원이 배치된 곳에서는 지정된 안전구역을 벗어나지 않도록 주의해야 한다. 물에 들어가기 전에는 가벼운 준비운동을 하고 심장에서 먼 부위부터 물을 적신 후 천천히 입수하며, 음주 후나 식사 직후, 건강 상태가 좋지 않을 때는 물놀이를 자제해야 한다. 어린이는 반드시 보호자와 동행해야 하며, 물에 빠진 사람을 발견하면 직접 뛰어들기보다는 큰 소리로 주변에 알리고 119에 신고한 뒤 주변 안전장비를 활용해야 한다.다슬기를 채취할 때는 반드시 두 명 이상이 함께 활동하고 낯선 곳이나 어두워진 뒤에는 채취하지 말아야 한다. 하천 바닥이 이끼 등으로 미끄러우므로 구명조끼와 미끄럼 방지 신발을 반드시 착용해야 한다.해루질을 할 때는 사전에 물때를 확인하고 만조로 바뀌기 최소 1시간 전에는 밖으로 나와야 한다. 구명조끼와 가슴장화 등 안전장비를 착용하고, 야간에는 손전등과 호루라기를 갖춰야 한다. 두 명 이상 동행해야 하며 출입통제구역에는 들어가지 말아야 한다.하종목 행안부 예방정책국장은 "순간의 방심과 안전 부주의가 자칫 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 물놀이를 할 때는 구명조끼 착용, 음주 수영 금지 등 기본 안전수칙을 철저히 지켜 안전하고 시원한 여름을 보내시길 바란다"고 말했다.