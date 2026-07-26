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남미 겨냥한 ‘한화오션’, 해양플랜트 표준 모델 글로벌 선급 인증 받아

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 26. 13:17

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사진1 (5)
아르나브 고쉬 ABS 싱가포르 지역 사업개발 담당 부사장(왼쪽 여섯번째부터)과 바이 리궈 한화오션 에너지플랜트사업부 전무 등 양사 관계자들이 기본 설계 검토 인증식을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. /한화오션
한화오션이 남미를 겨냥한 해양플랜트 표준 모델에 글로벌 선급 인증을 획득하며 수주 경쟁력을 강화했다.

한화오션은 '표준 부유식 원유 생산·저장·하역 설비(FPSO) 기본설계(FEED)'에 대해 미국 선급 ABS로부터 기본 설계 검토 인증을 받았다고 26일 밝혔다.

최근 글로벌 FPSO 시장은 남미와 서아프리카의 주요 심해 유전을 중심으로 수요가 확대되고 있다. 회사는 이번에 남미 시장에 적합한 표준 모델을 추가로 개발함으로써 남미와 서아프리카 등 주요 해양 플랜트 시장을 아우르는 표준 FPSO 포트폴리오를 구축하게 됐다.

표준 FPSO는 한화오션이 추진하고 있는 '표준화 전략'의 핵심이다. 기존의 프로젝트별 맞춤 설계 중심의 접근 방식에서 벗어나, 검증된 표준 플랫폼을 기반으로 설계·조달·건조 효율성을 높일 수 있도록 개발됐다.

인증 과정에서는 선체 및 선박 기능 시스템, 상부 구조물, 계류 시스템 등 전 분야에 걸친 주요 설계 문서와 기술도 검증했다. 국제 규정과 선급 요구사항에 대한 적합성도 확인받음으로써 글로벌 경쟁력을 구축하게 됐다.

이번에 인증을 획득한 모델은 향후 대형 프로젝트 발주가 이어질 것으로 예상되는 남미 지역에 최적화해 적용될 예정이다. 앞서 한화오션은 서아프리카 심해 전반에 투입할 수 있는 '표준 FPSO 개념설계(Pre-FEED)'도 개발, 2024년 ABS와 프랑스 선급 BV로부터 동시에 AIP를 획득한 바 있다.

한화오션 관계자는 "이번 인증 획득을 통해 FPSO 설계 역량과 기술 경쟁력을 세계적으로 인정받았다"며 "글로벌 FPSO 시장에서 차별화된 표준 플랫폼을 기반으로 수주 경쟁력을 강화하고, 남미와 서아프리카 등 각 지역의 특성과 요구사항에 최적화된 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.
김소영 기자

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