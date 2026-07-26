LG생활건강 ‘더페이스샵’, 美 월마트 1600여개 매장 입점

대표 클렌징 라인 '미감수' 등 5종 판매…미국 최대 유통망 확보

아마존 이어 월마트까지…북미 온·오프라인 유통 채널 확대

2607_사진_LG생활건강 더페이스샵, 美월마트 1600여 곳 오프라인 매장 전격 입점_2 0 LG생활건강 더페이스샵./LG생활건강

LG생활건강의 화장품 브랜드 더페이스샵이 미국 최대 유통업체 월마트에 입점하며 북미 오프라인 시장 공략에 속도를 낸다.LG생활건강은 더페이스샵이 26일(현지시간)부터 미국 월마트 오프라인 매장 1600여곳에서 대표 클렌징 라인인 '미감수 브라이트(Rice Water Bright)'를 비롯한 주요 제품 5종 판매를 시작한다고 밝혔다.더페이스샵은 지난 2024년 캐나다 월마트에 입점한 데 이어 미국 월마트까지 판매망을 확대하며 북미 오프라인 유통 기반을 강화하게 됐다.대표 제품인 미감수는 한국의 전통 미용법인 '쌀뜨물 세안'을 현대적으로 재해석한 클렌징 라인이다. LG생활건강의 연구개발(R&D) 기술을 적용해 출시했으며 누적 판매량은 4900만개를 넘어섰다.미감수는 2024년 '라이스 워터 브라이트(Rice Water Bright)'라는 이름으로 미국 아마존에 입점해 현지 시장에 안착했다. 최근에는 출시 20주년을 맞아 디자인을 리뉴얼했으며 현재 전 세계 30여개국에서 판매되고 있다.북미에서는 SNS를 중심으로 '원 와이프 챌린지(1 Wipe Challenge)'가 확산되며 클렌징 티슈가 주목을 받았고, 클렌징 오일과 폼을 함께 사용하는 K-뷰티 이중 세안법도 인기를 얻고 있다.클렌징 티슈와 클렌징 오일은 아마존 클렌징 카테고리 상위 10위권을 2년 이상 유지하고 있으며, 클렌징 티슈는 최근 '2026 코스모폴리탄 홀리 그레일 뷰티 어워즈'를 수상하기도 했다.더페이스샵은 월마트 입점을 계기로 북미 오프라인 고객 접점을 더욱 확대할 계획이다. 현재 미국에서는 타깃(Target), CVS, 월그린(Walgreens) 등 주요 유통 채널에서도 제품을 판매하고 있으며, 현지 유통망을 지속 확대해 글로벌 K-뷰티 브랜드로서 경쟁력을 강화한다는 방침이다.LG생활건강 관계자는 "20년간 축적한 쌀 연구 노하우를 바탕으로 한 '쌀뜨물 세안'이 현지 소비자들 사이에서 입소문을 타며 주요 유통 채널로 판매망을 확대하고 있다"며 "오프라인 유통망 확장을 통해 글로벌 시장에서 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.