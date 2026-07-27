닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회

마이비, 부산시 취약계층 대상 ‘사랑의 밥퍼’ 무료 급식 진행

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727001038407

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 07. 27. 13:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

지역 사회공헌 지속…모빌리티 핀테크·공공 서비스 사업도 확대

/마이비


㈜마이비는 지난 25일 부산시청 녹음광장에서 (사)부산밥퍼나눔공동체와 함께 지역 취약계층을 위한 무료 급식 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다.


이번 행사는 여름철 복지 사각지대에 놓이기 쉬운 홀몸 어르신과 노숙인 등 취약계층에게 식사를 제공하기 위해 마련됐으며, 약 750명이 무료 급식 지원을 받았다.


부산시 교통카드 정산 사업자인 마이비는 지역사회 공헌 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 회사는 2016년부터 장기 미사용 교통카드 잔액과 기업 기부금을 부산광역시대중교통시민기금에 출연해 대중교통 이용 활성화와 교통약자 이동 편의 증진 사업을 지원해 왔다.


이와 함께 어린이재단 기부, 창원·울산 지역 청소년 교통비 지원, 구세군 디지털 자선냄비 모금 참여 등 다양한 사회공헌 활동도 이어오고 있다.


마이비는 교통카드 정산 시스템 운영 경험을 바탕으로 공공 서비스 분야로 사업을 확대하고 있다. 지자체와 연계한 교통복지, 환경, 문화, 통합복지 사업을 추진하고 있으며, 올해는 농어촌 기본소득 시범사업자로 선정돼 전남 신안군과 전북 진안군에서 지역 맞춤형 복지 플랫폼을 운영하고 있다. 


이정환 마이비 대표이사는 "부산 시민과 함께 성장해 온 지역 기업으로서 도움이 필요한 이웃들에게 작은 힘이 되고자 이번 무료 급식 행사를 마련했다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하고 나눔의 가치를 실천하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

토스 ‘죄송한 자궁씨’ 이용 중단…여성 신체 희화화 논란

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

네이버, 엔비디아 10억달러 투자 유치…AI 인프라 승부수

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략