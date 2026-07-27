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SK이노베이션 E&S, 호주산 초경질유 첫 국내 도입…원료 공급망 다변화

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이서연 기자

승인 : 2026. 07. 27. 08:30

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바로사 가스전 초경질유 30만배럴 8월 초 인천 입항
민간 해외 자원개발 물량 국내 반입 첫 사례
LNG 이어 나프타 원료까지 확보…중동 의존도 완화 기대
사진2
유조선이 지난 24일 초경질유를 선적을 위해 바로사가스전 부유식 복합생산설비(FPSO)에 접안하고 있다./SK이노베이션
SK이노베이션 E&S가 호주 바로사 가스전에서 생산한 초경질유를 들여온다. 액화천연가스(LNG)에 이어 석유화학 원료까지 자체 해외 자원개발 물량을 확보하면서 중동 의존도가 높은 국내 에너지·원료 공급망 다변화에 기여할 것으로 기대된다.

27일 SK이노베이션 E&S는 호주 바로사 가스전에서 생산된 초경질유 30만배럴을 오는 8월 초 인천항을 통해 국내로 들여올 예정이라고 밝혔다. 민간기업이 해외 자원개발을 통해 확보한 초경질유를 국내에 반입하는 것은 이번이 처음이다.

이번 물량은 바로사 가스전에서 연간 생산되는 초경질유 300만배럴 가운데 SK이노베이션 E&S 지분에 해당하는 110만배럴의 일부다. SK이노베이션 E&S는 올해부터 바로사 가스전에서 생산되는 LNG도 연간 130만t씩 국내에 들여오고 있다. 이는 국내 연간 LNG 수입량의 약 3% 수준이다.

초경질유는 천연가스 생산 과정에서 함께 나오는 액체 탄화수소로, 일반 원유보다 나프타 함량이 높다. 이번에 도입되는 물량은 SK인천석유화학의 초경질유 전용 설비에 투입돼 나프타를 추출한 뒤 파라자일렌(PX)과 휘발유, 항공유 등 석유화학 원료와 석유제품 생산에 활용될 예정이다.

SK이노베이션 E&S는 이번 도입이 공급망 다변화 측면에서도 의미가 있다고 설명했다. 국내 원유와 석유화학 원료 수입은 중동 의존도가 높은데 최근 중동 정세 불안과 호르무즈 해협 리스크가 커지는 상황에서 호주산 원료를 확보해 공급망 위험을 분산할 수 있다는 것이다.

SK이노베이션 E&S는 2012년부터 바로사 프로젝트에 참여해 탐사와 인허가, 설비 건설 등 개발 전 과정에 참여했다. 프로젝트 계약기간인 20년 동안 확보하는 자원은 초경질유 2200만배럴과 LNG 2600만t에 달한다. 현재 전 세계 11개국에서 연간 약 2000만배럴의 원유·천연가스와 약 600만t의 LNG 자원을 확보하고 있다.

SK이노베이션 E&S 관계자는 "바로사 프로젝트는 해외 자원개발이 실제 상업 생산과 국내 도입으로 이어진 사례"라며 "LNG와 초경질유를 활용해 자원 대외 의존도를 낮추고 국내 산업의 원료 수급 안정성을 높이는 데 의미가 있다"고 말했다.
이서연 기자

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