사이버작전사령부, 31일까지 사이버플래그 훈련 참가

미국 국가사이버훈련센터서 개최, 25개국 참가

화면 캡처 2026-07-27 101138 0 /사이버작전사령부

사이버작전사령부가 27일 다국적 연합 사이버훈련인 '사이버 플래그(Cyber Flag)' 훈련을 31일까지 참가한다고 밝혔다.사이버플래그 훈련은 미국 주요 동맹국과 우방국이 참가해 사이버 훈련 파트너십을 강화하는 취지로 미국 사이버사령부 주관으로 2011년부터 매년 개최하고 있다. 이번 훈련은 미국 국가사이버훈련센터에서 개최되며 대한민국 등 총 25개국이 참가한다.우리 군의 사이버 플래그 훈련 참가는 2022년 최초 참가 이래 다섯 번째다. 우리 사이버작전사령부는 이번 훈련 참가를 통해 실전적 사이버작전 수행 능력 증진이 기대된다고 전했다. 참가국 간 사이버 위협정보 공유·분석을 함께 수행하고 다국적 연합 사이버작전 능력을 발전시키고 파트너십을 증진시킬 예정이다.배송영 사이버작전사령관(육군 준장)은 "세계 최고 수준의 사이버 역량을 보유한 국가들과 협력을 통해 우리 사이버 작전능력을 크게 향상시키는 계기가 될 것"이라며 "이번 훈련 참가를 바탕으로 앞으로도 국가안보 핵심인 사이버 작전 역량 강화를 위해 지속 노력하겠다"고 전했다.향후 사이버작전사령부는 미 사이버 플래그 훈련 뿐 아니라 한미사이버사령부 간 동맹훈련(Cyber Alliance), 사이버 전문인력 및 기술 교류 등을 통해 사이버 협력관계를 지속 발전시켜 나갈 방침이다.