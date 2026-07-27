대한항공, 임직원 재능기부로 오디오북 제작

[사진2] 0 난 24일 오후 대한항공을 비롯한 한진그룹 소속 5개 항공사 임직원들이 서울 강서구 대한항공 본사에서 목소리 재능기부 캠페인 '베터 투모로 스튜디오(Better Tomorrow Studio)'을 진행하고 있다. /대한항공

"100층 버스는 하늘로 두둥실 날아올랐어요. 이제 어디로든 가고 싶은 곳으로 갈 수 있지요. 또다시 신나는 모험이 시작된답니다!"지난 24일 서울 강서구 대한항공 본사에는 동화책을 소리내 읽는 생동감 넘치는 목소리가 울려퍼졌다. 직원들이 직접 동화책을 낭독해 시각장애 아동을 위한 오디오북을 제작하는 사회공헌활동이 한창이었기 때문이다.이날 진행된 목소리 재능 기부 캠페인 '베터 투모로 스튜디오(Better Tomorrow Studio)'에는 대한항공을 비롯한 한진그룹 소속 5개 항공사 임직원 20여명이 참여했다. 지난해 대한항공과 아시아나합동으로 진행한데 이어 올해는 진에어, 에어부산, 에어서울 임직원도 합류해 의미를 더했다.사회공헌활동에는 목소리 재능기부에 뜻을 함께하고자 하는 임직원들의 자발적인 지원이 이어졌다. 이들 중에는 기내방송 훈련 강사 및 아나운서·리포터 경력을 보유한 객실승무원과 일반직 직원도 다수 있었다.제작에 참여한 오디오북은 한국어 동화 6종, 영어 동화 2종 등 총 8종이다. 항공사라는 회사 특성을 살려 아이들이 여행과 문화를 간접 체험할 수 있는 책으로 구성했다. 올해는 영어 학습에도 도움이 되도록 영어 오디오북 제작을 새롭게 추가했다.영어 도서 녹음 참여자의 경우 원활한 전달력을 고려해 영어를 자유롭게 구사할 수 있는 지원자를 우선 선발했다. 이들은 전문 성우의 트레이닝을 받은 뒤 리허설을 거쳐 각자 맡은 분량의 동화책을 읽고 녹음했다.녹음과 편집 등 제작을 마친 오디오북은 독서 보조 기기에 담아 손쉽게 재생할 수 있도록 했다. 해당 독서 보조 기기를 오디오북과 동일한 동화책 400권(총 50세트)과 함께 독서 소외계층 아동들에게 전달할 예정이다.대한항공 객실승무원인 한 참여자는 "기내 방송을 하던 제 목소리가 오디오북을 통해 아이들에게 전달된다고 하니 한 대목 한 대목 더 정성껏 읽게 됐다"며 "평소 책에 접근하기 어려웠던 아이들이 이번에 만든 오디오북을 들으며 보다 새로운 세상을 만나길 바란다"고 말했다.