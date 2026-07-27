닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

‘티베트 고승 아래 인욕 배운다’ 나란다불교학술원 법회 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009592

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 07. 27. 10:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

8월 28일~9월 1일까지 경주 황룡원 대강당서
30년 경력의 티베트 갸쵸스님 직접 지도
7. 포스터
티베트불교의 전통 교학과 수행법을 티베트 고승의 지도 아래 직접 배울 수 있는 기회가 마련됐다.

사단법인 나란다불교학술원은 8월 28일부터 9월 1일까지 경주 황룡원 대강당에서 '분노를 자비로 바꾸는 수행, 인욕의 길Ⅱ'를 주제로 '제5차 대승전법륜대회'를 개최한다고 27일 밝혔다.

고대 인도 나란다대학의 전통을 계승한 티베트불교의 교학과 수행법을 현대인의 삶 속에서 조명하는 자리로, 조계종 승려연수 인증교육으로도 운영된다.

법사로는 인도 다람살라 IBD 승가대학에서 30여 년 동안 주요 경론을 가르쳐온 갸초스님이 나선다. 갸초스님은 오부론을 비롯한 현교와 밀교에 정통하며, 사미니 강원인 잠양 쵸링 사원에서도 비구니 학인들을 지도했다.

이번 법회는 샨티데바의 '입보리행론' 제6장 '인욕품'을 중심으로 법문과 실참수행을 병행한다. 참가자들은 먼저 분노가 자신과 타인에게 어떤 해악을 미치는지 살펴보고, 분노를 일으키는 원인과 조건을 불교적 관점에서 이해한다. 이어 해침과 갈등을 수행의 계기로 전환하고 감정에 휩쓸리지 않은 채 상황에 대응하는 방법을 익힌다.

타인의 말과 행동 뒤에 놓인 처지와 고통을 이해하고 자비심을 기르는 수행도 진행된다. 인욕을 고통이나 부당함을 무조건 참는 태도가 아니라 분노의 지배에서 벗어나 상황을 지혜롭게 바라보고 자비로운 행동으로 전환하는 적극적인 수행으로 체득하는 데 초점을 둔다.

박은정 나란다불교학술원장은 "인욕은 고통이나 부당한 상황을 무조건 참고 견디는 것이 아니라 분노에 지배되지 않고 상황을 지혜와 자비로 전환하는 적극적인 수행"이라며 "이번 법회가 분노와 갈등을 이해하고 마음을 깊이 성찰하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편, 사단법인 나란다불교학술원은 2016년 설립된 비영리법인으로, 인도 나란다 전통을 계승한 불교 교학과 수행을 연구·교육하고 있다. 티베트불교 원전 번역과 출판, 연구, 교육, 대중 교화 사업 등을 전개하고 있다

리플렛1
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

33세 베테랑 신지은, 10년 만에 LPGA 투어 우승 ‘감격’

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략