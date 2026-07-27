동부건설, ‘센트레빌 아스테리움 거제’ 견본주택 개관

센트레빌 아스테리움 거제 투시도 0 센트레빌 아스테리움 거제 투시도.

동부건설은 지난 24일 '센트레빌 아스테리움 거제'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 27일 밝혔다.분양 일정은 오는 8월 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자는 11일 발표되며, 정당계약 예정일은 24~26일이다.청약 자격은 입주자 모집공고일 기준 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상이면 세대주, 세대원 모두 청약 가능하다. 공급 유형별 세부 자격은 입주자 모집공고를 통해 확인할 수 있다.단지는 통상 분양가의 10%로 책정되는 계약금을 5%로 낮추고, 1차 계약금 500만원 정액제, 중도금 대출 전액 무이자 혜택을 도입해 계약자의 자금 부담을 낮췄다.해당 단지는 경상남도 거제시 상동동 681-2번지 일원에 있으며, 지하 3층~지상 29층, 10개동, 전용면적 84㎡, 99㎡, 총 1307가구 규모의 대단지로 조성된다.모든 가구에 4베이 판상형 맞통풍 구조를 적용하고, 남향 위주 단지 배치를 통해 채광을 높였다. 현관창고와 드레스룸 등 수납공간도 갖췄다. 전용면적 99㎡에는 다양한 공간 활용이 가능한 알파룸을 제공한다.주차장은 모두 지하로 배치하고, 지상에는 대규모 녹지 공간 '그랜드 그린 3600', 약 120m 길이의 복합 놀이공간(물놀이터 등) '그랜드 플레이 120' 등의 조경시설을 마련할 예정이다. 단지 입구에는 문주 '아스터 루미너스 게이트'를 설치한다.교통 여건도 우수하다. 단지는 거제중앙로, 계룡로, 국도우회도로, 거제동서로 등이 인접해 있어 거제 시내 외 전역으로 이동이 용이하다. 입주민 전용 셔틀버스도 운영할 계획이다.차량 이용 시 삼성중공업 거제조선소와 한화오션 모두 10분대로 이동 가능하며, 고현동 도심에 위치한 홈플러스, 고현시장, 거제농수산물종합유통센터, 거붕백병원, 거제시청 등도 약 10분 내외로 이용할 수 있다.단지 앞에는 고현초가 위치하며, 고현중, 거제상문중·고 등도 인접해 있다. 단지 인근에는 거제중앙도서관(가칭)이 2030년 준공될 예정이다.