에듀윌, 교사용 AI강의 오픈…“반복업무↓ 학생집중↑”

보도자료 이미지_에듀윌 교사 전용 AI 실무강의 선봬 1

에듀윌이 교사를 위한 AI 실무 강의 '선생님, AI 정말 잘 쓰고 계신가요?'를 선보였다.27일 에듀윌에 따르면 이번 강의는 이러한 반복 업무를 AI로 효율화해 교사가 학생 교육에 더 집중할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.강의는 AI 활용의 기초를 익히는 'AI 준비' 단계부터 AI와 함께 업무를 처리하는 'AI 협업', 실제 교사 업무에 곧바로 적용하는 'AI 실무'까지 3단계로 이어진다.세특·행특 작성은 물론 가정통신문, 행사 축사, 상담일지 등 교사가 현장에서 실제로 마주하는 업무를 AI로 처리하는 방법을 단계별로 다룬다. '내일 학교에서 바로 쓸 수 있는' 실무 중심으로 구성한 것이 특징이다.강의는 에듀윌 황영준 최고기술책임자(CTO)가 직접 맡았다. 그는 교단과 IT현장을 모두 경험해 교사의 업무를 깊이 이해하면서도 AI를 실제 업무에 적용하는 방법을 구체적으로 제시하고 있다는 평가를 받고 있다. 최근에는 에듀윌의 AI 전환을 이끌며 AI 자막 서비스 등 교육 현장에 AI를 접목하는 프로젝트를 주도했다. 교재 '교사의 시간, AI로 다시 쓰다'를 집필한 저자이기도 하다.강의에는 실습에 바로 활용할 수 있는 프롬프트와 슬라이드 교안(PDF), 교재가 함께 제공되며, 무제한으로 수강할 수 있다.에듀윌 관계자는 "AI를 실무에 어떻게 접목하느냐에 따라 교사의 업무 부담이 크게 달라진다"며 "교육 현장을 아는 전문가의 강의로 교사들이 반복 업무를 줄이고 학생에게 더 집중할 수 있기를 바란다"고 말했다.