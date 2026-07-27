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국방부, 대통령실로 내줬던 청사로 이사간다

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이한솔 기자

승인 : 2026. 07. 27. 11:41

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대변인 “새 청사서 더 가깝게 소통하고 효율적 업무 노력하겠다”
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용산 국방부 청사. /연합
윤석열 정부 당시 '용산 대통령실 이전'에 따라 청사를 내줬던 국방부가 4년 만에 다시 옛 청사로 복귀한다.

27일 정부에 따르면 국방부는 지난 21일부터 청사 이전 작업을 시작해 부서별로 순차적 이사절차를 밟고 있다.

이날 정빛나 국방부 대변인은 현 청사에서의 마지막 정례브리핑을 주관하며 '소감'을 묻는 기자의 질문에 "제가 소감을 밝힐 수 있는 사안은 아닌 것 같다"면서도 "약 4년 3개월 전에 이곳으로 와서 다시 원상 복귀 되는 것이라고 이해하고 있다. 새 청사로 가서 대변인실은 기자들과 더 가깝게 소통하고 효율적인 업무를 할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

국방부는 주요 부서를 비롯한 출입기자실 등을 내달 초부터 본격적으로 새 청사로 옮기고 장관실을 마지막으로 내달 14일께 이전 작업을 마칠 방침이다.

이전하게 될 새 청사는 윤석열 정부 때 용산 대통령 집무실로 사용되던 10층짜리 건물이다. 국방부는 2003년부터 이 건물을 사용해왔으나 윤석열 정부의 '용산 대통령실 이전'에 따라 2022년 5월 대통령실에 청사를 내줬다. 그리고 길 건너에 있는 합동참모본부 청사로 이전했다. 이후 4년 넘게 국방부와 합참은 같은 청사에서 동거를 해왔다.

이재명 대통령은 대선 공약으로 대통령실 이전을 내세웠고, 지난해 12월 대통령 집무실을 청와대로 복귀시키면서 용산 청사는 반년간 비어 있었다. 국방부는 이 건물을 국방부 청사로 사용할 수 있도록 내부 보수공사를 진행해왔으며 최근 마무리한 것으로 알려졌다.

국방부 청사 이전엔 지난 4월 국무회의에서 의결된 일반예비비 205억8000만원이 투입됐다. 예산은 네트워크 구축에 124억원, 시설보수에 62억원, 화물 이전 20억원 등이다.
이한솔 기자

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