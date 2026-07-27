교원 빨간펜, ‘빨간펜 마라톤’ 1기 참가자 모집

[교원_사진자료] 빨간펜 마라톤 이미지 1

교원 빨간펜은 내달 3일부터 '빨간펜 마라톤' 1기 참가자를 모집한다고 27일 밝혔다.교원 빨간펜은 유아·초등 회원의 꾸준한 독서와 학습 습관 형성을 지원하고자 기존 '150 독서 마라톤'을 '빨간펜 마라톤'으로 새롭게 개편했다.빨간펜 마라톤은 온라인 앱에서 참여자들의 독서 또는 학습 활동을 거리로 환산해 마라톤 풀코스(42.195km) 완주를 목표로 하는 활동이다. 독서 습관 형성을 위한 '독서 마라톤'과 학습 습관 형성을 위한 '누리키즈 마라톤'으로 나뉜다.참여 방법은 '빨간펜 마라톤' 앱을 설치한 뒤 창의융합 영재스쿨 또는 아이캔두 누리키즈 회원 인증 하면 된다. 한 기수 당 총 10주간 진행되며, 매월 첫째 주 월요일마다 새로운 기수를 모집한다. 올케어플랜·프리미엄 서비스 혜택 대상자는 완주 시 편의점 상품권을 지급한다.독서 마라톤은 독서 관리 프로그램 '창의융합 영재스쿨'을 기반으로 아이들이 다양한 분야의 도서를 읽으며 균형 잡힌 독서 습관을 기를 수 있도록 구성했다.참여 방법은 주 5일 출석해 주 10권 독서하고 미션 활동을 수행하면 된다. 활동 거리는 독서, 출석, 부모와 대화, 후기 작성 등을 기준으로 산정한다. 지난 150 독서 마라톤은 매 기수마다 평균 1만명 이상 참여했으며 누적 참여자 수 8만9561명으로 완주자 1명 당 평균 주 13.3권의 책을 읽었다.누리키즈 마라톤은 아이캔두 누리키즈 회원이라면 누구나 신청 가능하다. 주 5일 학습할 과목을 선택해 본 학습을 진행하고 연계된 맞춤 도서와 유아 한글·수학 콘텐츠까지 함께 학습하면 된다. 활동 거리는 출석, 본 학습, 맞춤 도서·유아 한글·수학, 부모와 대화, 후기 작성 등을 반영해 산정한다.교원 빨간펜 관계자는 "앞으로도 아이들이 즐겁게 참여하며 성취감을 느낄 수 있는 다양한 활동을 선보일 예정"이라고 말했다.