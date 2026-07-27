닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

청호나이스몰 지난달 매출, 전년 동월比 300% 급증

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009675

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 27. 12:13

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

사진 1) 청호나이스몰 ‘시원시원한 청호 페스타’ 화면
청호나이스몰 '시원시원한 청호 페스타' 화면. /청호나이스
청호나이스는 지난 4월 새롭게 구축한 자사몰 '청호나이스몰'의 지난달 매출이 전년 동월 대비 300% 증가했다고 27일 밝혔다.

청호나이스몰은 상담 신청부터 계약과 결제, 배송·설치 정보 확인까지 온라인에서 진행할 수 있으며 계약 이후에도 계약 내용과 이용 현황을 간편하게 확인할 수 있어 구매 전후 과정의 편의성을 높였다.

최근에는 본격적인 여름철을 맞아 얼음정수기 구매 고객을 대상으로 '시원시원한 청호 페스타'를 진행 중이다.

행사기간 중 얼음정수기를 구매한 고객을 대상으로 총 1115명을 추첨해 골드바 10돈(5명), 100만원 여행상품권(10명), 10만원 상당의 외식상품권(100명), 투썸 아이스박스(1000명) 등 다양한 경품을 증정한다.

행사는 내달 21일까지 진행되며 행사기간 동안 렌탈료 최대 15개월 반값으로 이용할 수 있는 혜택을 함께 제공한다.

청호나이스 관계자는 "온라인 전용 혜택, 다양한 프로모션을 강화한 것이 매출 성장에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다"며 "앞으로도 청호나이스를 찾는 고객의 관점에서 자사몰의 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 고도화하고 차별화된 혜택을 제공할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

토스 ‘죄송한 자궁씨’ 이용 중단…여성 신체 희화화 논란

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략