청호나이스몰 지난달 매출, 전년 동월比 300% 급증

사진 1) 청호나이스몰 ‘시원시원한 청호 페스타’ 화면 0 청호나이스몰 '시원시원한 청호 페스타' 화면. /청호나이스

청호나이스는 지난 4월 새롭게 구축한 자사몰 '청호나이스몰'의 지난달 매출이 전년 동월 대비 300% 증가했다고 27일 밝혔다.청호나이스몰은 상담 신청부터 계약과 결제, 배송·설치 정보 확인까지 온라인에서 진행할 수 있으며 계약 이후에도 계약 내용과 이용 현황을 간편하게 확인할 수 있어 구매 전후 과정의 편의성을 높였다.최근에는 본격적인 여름철을 맞아 얼음정수기 구매 고객을 대상으로 '시원시원한 청호 페스타'를 진행 중이다.행사기간 중 얼음정수기를 구매한 고객을 대상으로 총 1115명을 추첨해 골드바 10돈(5명), 100만원 여행상품권(10명), 10만원 상당의 외식상품권(100명), 투썸 아이스박스(1000명) 등 다양한 경품을 증정한다.행사는 내달 21일까지 진행되며 행사기간 동안 렌탈료 최대 15개월 반값으로 이용할 수 있는 혜택을 함께 제공한다.청호나이스 관계자는 "온라인 전용 혜택, 다양한 프로모션을 강화한 것이 매출 성장에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다"며 "앞으로도 청호나이스를 찾는 고객의 관점에서 자사몰의 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 고도화하고 차별화된 혜택을 제공할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.