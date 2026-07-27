닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

톰 ‘투앤티업’, 지그재그 입점…2030女 접점 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009677

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 27. 12:23

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[사진자료 1] 르세라핌 카즈하와 함께한 톰(THOME) '투앤티업' 캠페인 이미지
톰 '투앤티업' 캠페인 모델 르세라핌 카즈하. /앳홈
앳홈의 물방울 초음파 디바이스 브랜드 '톰(THOME)'이 20대 겨냥 뷰티 디바이스 '투앤티업(Twenty up)'을 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그에 입점한다고 27일 밝혔다.

톰은 최근 르세라핌 카즈하를 모델로 발탁해 젊고 트렌디한 브랜드 이미지를 강화하고 있다. 이번 지그재그 입점은 핵심 타킷인 2030 여성 소비자와의 접점을 확대하고 신제품 투앤티업의 인지도를 높이기 위한 전략의 일환이다.

톰은 지그재그 입점을 기념해 내달 9일까지 쇼케이스 프로모션을 진행한다. 프로모션 첫날인 27일 오후 7시에는 모모랜드 출신 혜빈이 게스트로 참여하는 1시간 라이브 방송을 열어 제품을 시연하고 다양한 구매 혜택을 제공할 예정이다.

라이브 방송에서는 투앤티업(베이지·핑크 중 택1)과 부스트 앰플 1종(엑소좀·나이아신아마이드·히알루론산·콜라겐·펩타이드 중 택1)으로 구성된 세트를 정상가 대비 최대 52% 할인 판매한다.

더 글로우 시그니처(베이지)와 부스트 앰플 2종 세트는 49%, 부스트 앰플 단품은 60% 할인 판매하며 라이브 구매 고객에게는 선착순으로 톰 히알루론산 부스트 앰플 리필(30명)과 네이버 N포인트 5000원(100명)을 증정한다.

톰 브랜드 관계자는 "지그재그는 뷰티와 패션 트렌드에 민감한 2030 여성 소비자가 활발하게 이용하는 플랫폼인 만큼 투앤티업의 핵심 타깃과 자연스럽게 만날 수 있는 채널"이라고 말했다.

이어 "이번 입점을 계기로 더 많은 고객들이 일상 속에서 트러블과 피부결 관리에 특화된 뷰티 디바이스를 경험하고 라이브 방송을 통해 다양한 혜택도 함께 누리길 바란다"고 덧붙였다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

토스 ‘죄송한 자궁씨’ 이용 중단…여성 신체 희화화 논란

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략