CGN 퐁당 ‘온누리교회 설립자 고 하용조 목사 특별관’ 공개

하용조 목사 생전 말씀 한 페이지 모아 시청

clip20260727122502 0 온누리교회 설립자 고 하용조 목사./제공=CGN 퐁당

용산구 온누리교회 0 서울 용산구 온누리교회 서빙고 본 성전./사진=황의중 기자

글로벌 선교 미디어 CGN 퐁당이 '하용조 목사 특별관'을 공개했다.CGN 퐁당은 27일부터 고(故) 하용조 목사의 생전 은혜의 말씀을 한 페이지에 모아 쉽게 접할 수 있도록 특별관을 시청할 수 있다고 밝혔다. 모바일에서 퐁당 앱을 다운받아 가입만 하면 무료로 볼수 있으며, PC에서 퐁당 웹사이트에 접속해 큰 화면으로도 시청할 수 있다.'하용조 목사 특별관'에서는 고 하용조 목사의 성경 강해 시리즈와 주제별 말씀(사랑·세븐블레싱·믿음·순종·십계명 등), 특집 다큐멘터리 등 다양한 콘텐츠를 시청할 수 있다.특히 하용조 목사의 AI 음성으로 듣는 '우리말성경 공동체 성경읽기'를 통해 보고 듣고 읽는 성경 통독을 할 수 있다. 또한 생전 연예인들의 목양을 많이 했던 하 목사가 직접 유명인들을 인터뷰 한 '하용조 목사가 만난 사람&이야기', 아침 묵상을 돕는 '하용조 목사의 행복한 아침' 등의 콘텐츠를 통해 감동을 나눈다. 더불어 말씀 강해 콘텐츠에는 영어 자막을 입혔다.온누리교회 창립자이자 영적 거장으로 꼽히는 하용조 목사는 생전 "선교에 목숨을 걸었다"는 말을 할 정도로 땅끝까지 복음을 전하는 선교적 교회를 강조했다. 또 사회 곳곳에서 선교의 마중물 역할을 감당하며 모든 성도의 선교사적 마인드를 적극적으로 독려한 목회자였다. 이를 통해 기독학교인 한동대학교 설립 당시부터 많은 지원과 협력을 이어가고, 많은 NGO가 설립되는 등 교육, 의료, 사회 전반에 긍정적 영향력을 끼쳤다.한편 올해 5주년을 맞이한 퐁당은 현재 다양한 장르의 6만여 개 국내·외 기독 콘텐츠를 보유하고 있으며, 5개 언어(영어, 프랑스어, 중국어, 스페인어, 러시아어)로 AI 실시간 번역 서비스를 제공하고 있다. 또한 퐁당 고도화를 통해 다국어 버전 확장과 국·내외 영적 거장들의 말씀 아카이브도 확대해 나갈 예정이다.