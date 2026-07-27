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문화·연예 종교

CGN 퐁당 ‘온누리교회 설립자 고 하용조 목사 특별관’ 공개

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황의중 기자

승인 : 2026. 07. 27. 12:37

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하용조 목사 생전 말씀 한 페이지 모아 시청
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온누리교회 설립자 고 하용조 목사./제공=CGN 퐁당
글로벌 선교 미디어 CGN 퐁당이 '하용조 목사 특별관'을 공개했다.

CGN 퐁당은 27일부터 고(故) 하용조 목사의 생전 은혜의 말씀을 한 페이지에 모아 쉽게 접할 수 있도록 특별관을 시청할 수 있다고 밝혔다. 모바일에서 퐁당 앱을 다운받아 가입만 하면 무료로 볼수 있으며, PC에서 퐁당 웹사이트에 접속해 큰 화면으로도 시청할 수 있다.

'하용조 목사 특별관'에서는 고 하용조 목사의 성경 강해 시리즈와 주제별 말씀(사랑·세븐블레싱·믿음·순종·십계명 등), 특집 다큐멘터리 등 다양한 콘텐츠를 시청할 수 있다.

특히 하용조 목사의 AI 음성으로 듣는 '우리말성경 공동체 성경읽기'를 통해 보고 듣고 읽는 성경 통독을 할 수 있다. 또한 생전 연예인들의 목양을 많이 했던 하 목사가 직접 유명인들을 인터뷰 한 '하용조 목사가 만난 사람&이야기', 아침 묵상을 돕는 '하용조 목사의 행복한 아침' 등의 콘텐츠를 통해 감동을 나눈다. 더불어 말씀 강해 콘텐츠에는 영어 자막을 입혔다.

온누리교회 창립자이자 영적 거장으로 꼽히는 하용조 목사는 생전 "선교에 목숨을 걸었다"는 말을 할 정도로 땅끝까지 복음을 전하는 선교적 교회를 강조했다. 또 사회 곳곳에서 선교의 마중물 역할을 감당하며 모든 성도의 선교사적 마인드를 적극적으로 독려한 목회자였다. 이를 통해 기독학교인 한동대학교 설립 당시부터 많은 지원과 협력을 이어가고, 많은 NGO가 설립되는 등 교육, 의료, 사회 전반에 긍정적 영향력을 끼쳤다.

한편 올해 5주년을 맞이한 퐁당은 현재 다양한 장르의 6만여 개 국내·외 기독 콘텐츠를 보유하고 있으며, 5개 언어(영어, 프랑스어, 중국어, 스페인어, 러시아어)로 AI 실시간 번역 서비스를 제공하고 있다. 또한 퐁당 고도화를 통해 다국어 버전 확장과 국·내외 영적 거장들의 말씀 아카이브도 확대해 나갈 예정이다.

용산구 온누리교회
서울 용산구 온누리교회 서빙고 본 성전./사진=황의중 기자
황의중 기자

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