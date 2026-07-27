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배민, ISO37301 인증 갱신…“글로벌 수준 준법경영 운영”

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 27. 12:39

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[보도자료 이미지] 우아한형제들, 준법 경영 국제표준 'ISO37301' 인증 갱신_26.07.27
이원재 우아한형제들 GRC실장(오른쪽)이 이용기 한국준법진흥원장으로부터 인증서를 수여받고 있다. /우아한형제들
배달의민족 운영사 우아한형제들이 규범준수경영시스템(이하 ISO37301) 인증을 성공적으로 갱신했다고 27일 밝혔다.

ISO37301은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 국제 표준으로 회사 경영 전반의 컴플라이언스 정책과 리스크 대응 체계가 글로벌 수준에 부합하다고 공인하는 국제 인증이다.

앞서 우아한형제들은 2023년 배달플랫폼 업계 최초로 ISO37301 인증을 획득했다. 법령, 사내규범, 윤리규범 등의 위반을 사전 예방하고 신속한 리스크 대응 시스템 및 컴플라이언스 문화를 구축하는 등 여러 노력을 인정받았다.

해당 인증은 매년 사후 관리 심사를 받고 3년마다 정기 심사를 통과해야 인증이 유지된다.

우아한형제들은 컴플라이언스 전담 조직 구성은 물론 시스템 체계 정립과 내부심사원 역량 강화 교육, 전사 규범준수방침(준법서약서) 서명 등 조직 건전성 제고를 위해 지속적으로 시스템을 구축·관리하고 있다.

또한 매년 6월을 '준(June)법의 달'로 지정하고 공정거래 관련 법령 교육, 컴플라이언스 활동 우수자 포상 및 관련 캠페인 등을 전개하며 공정거래 문화를 확산하고 있다.

앞서 2017년에는 업계 최초로 공정거래 자율준수 프로그램(CP)을 도입했다. 2022년과 2024년에는 CP를 체계적으로 운영한 성과를 인정받아 공정거래위원회 주관 CP 등급평가에서 우수 등급인 AA등급을 획득했다.

이원재 우아한형제들 GRC실장은 "앞으로도 글로벌 수준에 부합하는 준법경영 시스템을 운영하며 윤리적인 기업으로 확고히 자리잡도록 노력하겠다"고 말했다.
이철현 기자

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