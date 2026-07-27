‘새로운 시도, 서울만의 콘텐츠’, 길기연 서울관광재단 전 대표 퇴임

5년간의 여정 마무리, 등산·축제·예술 등 관광 확대 성과

(대표 사진) 퇴임을 앞두고 소회를 전하는 길기연 전 대표이사 0 길기연 서울관광재단 전 대표이사가 지난 25일 서울관광재단 본사에서 퇴임 소감을 밝히고 있다. / 서울관광재단 제공

KakaoTalk_20260727_134128248 0 길기연 서울관광재단 전 대표이사가 지난 20일 광화문광장에서 열린 2026 서울썸머비치 개장식에서 발언을 하고 있다. / 이장원 기자

2025081001000742800044961 0 길기연 서울관광재단 전 대표이사. / 박성일 기자

길기연 서울관광재단 전 대표이사가 지난 25일 서울관광재단 본사에서 퇴임식을 갖고 5년간의 임기를 마쳤다.지난 2021년 7월 26일 취임한 길 전 대표는 두 차례 연임을 하면서 등산, 축제 등 자원을 활용한 새로운 시도로 서울 관광 콘텐츠를 확대하는 데 앞장섰다는 평가를 받는다.2022년 개소한 서울 등산관광센터는 길 전 대표의 대표적 성과로 꼽힌다. 길 대표는 도심에서 쉽게 산에 오를 수 있는 서울의 장점을 살려 외국인 관광객의 발길을 이끌고자 했다. 부피가 큰 등산용품을 대여하는 도심등산관광센터는 북한산점, 북악산점, 관악산점이 잇달아 문을 열면서 K-등산의 거점 역할을 하고 있다. 외국에서 벤치 마킹에도 나서는 관광 콘텐츠 개발의 모범 사례로 꼽힌다.예술관광도 길 전 대표의 임기 동안 새롭게 시도한 분야 중 하나다. 뮤지컬, 발레, 클래식, 전시 등 예술 분야에서 서울의 잠재력을 포착해 K-예술 관광의 발판을 마련한 것으로 평가된다. 지난해 출범한 서울 예술관광 얼라이언스(SATA)는 올해 122개 회원사로 확대돼 운영되고 있다. SATA는 서울 예술관광 콘텐츠 발굴 및 상품화, 홍보마케팅 등 공동 협력 사업을 추진한다. 이를 통해 외국인 관광객이 오전에는 미술을 즐기고, 오후에는 공연을 보는 등의 관광 코스가 향후 지속 개발될 것으로 기대된다.이와 함께 서울관광재단은 서울썸머비치, 서울빛초롱축제·광화문 마켓을 개최하며 계절에 맞는 서울만의 축제 브랜드를 만들어냈다. 지난해 광화문 마켓·서울빛초롱축제에서는 약 740만 명이 방문하는 성과를 거뒀다. 지난 20일 개막한 서울썸머비치는 올해 야간 콘텐츠와 미식, 협업 공간 확대로 여름 더위 속 즐길거리를 제공하고 있다.지역과 연계한 상생 관광도 길 전 대표와 서울관광재단이 노력을 기울인 분야다. 서울미래비전 3377(외래 관광객 3000만 명, 1인당 지출액 300만 원, 체류기간 7일, 재방문율 70%) 달성을 위해 '서울-보령 머드 트레인' 등 전국 지자체와 협력한 콘텐츠를 다방면으로 추진해 왔다.최근 한국인의 일상을 체험하려는 외국인 관광객의 트렌드에 맞춘 전략도 병행됐다. 올해로 2주년을 맞은 서울마이소울샵은 현재 6개 직영점에서 서울의 일상을 만날 수 있는 상품들을 선보인다. 2024년 6월 개관한 서울 한류 문화 체험 센터인 '서울 컬쳐 라운지'는 누적 방문객 4만4040명을 기록했다. 길 전 대표는 "외국인 관광객이 실제 서울 사람처럼 살아볼 수 있는 경험 중심 콘텐츠에 특히 힘을 쏟았다"며 "서울의 일상을 담은 콘텐츠가 앞으로도 서울 관광의 깊이를 만들 것"이라고 전했다.길 전 대표의 임기가 마무리되면서 서울관광재단은 신임 대표이사 선발을 위한 공개 모집 절차에 착수했다고 27일 밝혔다. 선발된 대표이사는 국내외 관광 마케팅, MICE 산업 육성, 관광 자원 개발 및 상품화 등 서울 관광 경쟁력 제고를 위한 업무를 총괄한다. 임기는 임명일로부터 3년이며, 임기 만료 후에는 1년 단위로 연임할 수 있다.