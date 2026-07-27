코웨이갤러리, 상반기 10곳 신규 출점…총 42곳으로 확대

[사진자료3] 코웨이갤러리 현대 목동점 0 코웨이갤러리 현대 목동점 내부. /코웨이

코웨이가 올해 상반기 전국 주요 상권에 브랜드 체험·판매 매장인 '코웨이갤러리' 10곳을 새롭게 선보였다.27일 코웨이에 따르면 올해 상반기의 경우 수도권에 코웨이갤러리 현대 목동·중동 직영점과 롯데 인천 직영점, 롯데 잠실·본점 팝업스토어 등 5곳을 새롭게 선보였다.영남권에는 포항 직영점과 롯데 창원·동래 직영점, 갤러리아 진주 직영점 등 4곳을, 호남권에는 순천 직영점을 출점했다. 이번 신규 출점으로 전국 코웨이갤러리는 총 42곳으로 늘어났다.코웨이 관계자는 "고객이 보다 편리하게 코웨이의 제품과 서비스를 경험할 수 있도록 지역별 생활권과 상권 특성을 고려해 코웨이갤러리를 확대했다"고 설명했다.코웨이갤러리는 체험이 중요한 비렉스(BEREX) 침대·안마의자를 중심으로 구성된 브랜드 공간이다. 정수기·공기청정기 등 환경가전과 가정용 의료기기 브랜드 테라솔(Therasol) 제품도 직접 살펴보고 전문 상담을 받을 수 있다.코웨이는 지역별 생활권과 상권 특성에 맞춰 로드숍과 백화점 내 매장, 팝업스토어 등 다양한 형태로 신규 매장을 선보였다. 지역 거점형 로드숍은 인근 도시의 수요까지 아우르는 체험 공간으로 조성했으며 유동 인구와 프리미엄 제품 수요가 높은 주요 백화점에도 매장을 확대했다. 핵심 리테일 상권에서는 팝업스토어를 운영해 브랜드 접점을 다각화했다.대표적으로 코웨이갤러리 포항 직영점은 약 100평 규모의 대형 단층 매장으로 조성됐다. 포항을 비롯해 경주, 청송, 영덕 등 경북 동부권 고객이 코웨이의 주요 제품과 수면·휴식 솔루션을 한자리에서 체험할 수 있도록 했다.현대 목동점, 중동점, 롯데 인천점 등 유동 인구가 많고 프리미엄 수요가 높은 주요 백화점에 직영점을 확대했다. 롯데백화점 잠실점과 본점에서는 팝업스토어를 통해 신제품과 프리미엄 제품을 중심으로 혼수·이사 고객에게 제품 체험 기회를 제공했다.코웨이 관계자는 "앞으로도 고객 접점과 체험 편의성을 높일 수 있는 맞춤형 체험 공간을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.