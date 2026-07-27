광주 ‘챔피언스시티 1차’, 최대 1만2000㎡ 커뮤니티 조성

1 0 챔피언스시티 1차 커뮤니티 다이닝라운지.

광주 북구 임동 옛 전방·일신방직 부지에 들어서는 '챔피언스시티 1차'에 스포츠·교육·문화·휴식 기능을 한 공간에 집약한 약 1만2000㎡ 규모의 커뮤니티를 조성한다.우미건설과 신영씨앤디는 챔피언스시티에 가족 단위 수요를 겨냥해 운동시설과 학습공간, 휴식시설을 유기적으로 연결한 통합형 커뮤니티를 적용한다고 27일 밝혔다. 커뮤니티는 스포츠존과 컬처존, 스카이 커뮤니티 등 세 개 공간으로 나뉘며 이용 목적에 따라 시설을 배치한 것이 특징이다.스포츠존에는 실내 골프연습장을 비롯해 25m 4레인 규모의 실내 수영장과 피트니스센터, 필라테스룸, GX룸, 다목적 실내체육관 등을 마련한다. 골프연습장에는 GDR 타석과 함께 광주 지역 최초로 20m 길이의 어프로치 연습 공간, 레이저 퍼팅존도 도입한다.교육과 문화 기능을 담당하는 컬처존에는 영풍문고의 북 큐레이션을 적용한 북카페와 관리형 독서실 콘셉트의 일반·1인 독서실, 에듀라운지 등이 들어선다. 입주민에게는 YBM 원어민·한국인 강사가 진행하는 영어 교육 프로그램도 2년간 무상 제공될 예정이다.최상층인 44층에는 스카이라운지와 게스트하우스를 갖춘 스카이 커뮤니티를 조성한다. 프라이빗 다이닝룸과 티하우스, 펫가든, 사우나 등을 마련해 여가와 편의 기능을 강화할 계획이다.이용 편의성도 고려했다. 커뮤니티 운영업체 타워PMC가 입주민 이용 패턴과 운영 방식을 분석해 공간 계획을 수립했으며, 정재승 카이스트 교수와 마인드브릭 디자인랩은 신경건축학 개념을 적용해 공간 설계에 참여했다.단지가 들어서는 챔피언스시티 복합개발도 순차적으로 추진되고 있다. 부지 내에는 '더현대 서울'의 약 1.4배 규모로 계획된 '더현대 광주'가 2029년 상반기 개장을 목표로 사업을 진행 중이며, 광주 최초의 실내 식물원과 다양한 글로벌 브랜드 매장이 들어설 예정이다.챔피언스시티 1차 견본주택은 오는 9월 사업 부지에 개관할 예정이다.