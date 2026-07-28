예술인생활안정자금 상반기 지원 232억…작년 연간 실적 넘어

상시접수 전환·전세자금 한도 확대 효과

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한국예술인복지재단이 운영하는 예술인생활안정자금 융자사업의 올해 상반기 지원 규모가 지난해 연간 실적을 넘어선 것으로 나타났다.

문화체육관광부 산하 한국예술인복지재단은 28일 올해 6월 30일 기준 예술인생활안정자금 융자사업을 통해 생활안정자금과 전세자금 등 총 232억원을 2596명에게 지원했다고 밝혔다. 지난해 연간 지원 규모인 180억원(2015명)을 상반기 만에 웃도는 수준이다.

예술인생활안정자금은 금융 이용이 어려운 예술인을 대상으로 생활안정자금과 전세자금을 저금리로 융자하는 제도다.

생활안정자금 이용자는 지난해 연간 1901명에서 올해 상반기 2469명으로 늘었고, 전세자금 이용자도 114명에서 127명으로 증가했다.

재단은 올해 본예산 280억원에 추가경정예산 320억원을 더해 사업 예산을 총 600억원으로 확대했다. 기존 정기 모집 방식도 상시 접수 체계로 전환해 신청 시기를 늘렸다.

전세자금 융자 한도는 기존 최대 1억원에서 1억2000만원으로 상향됐다. 임차보증금의 80% 이내에서 지원하며 금리는 연 1.95%다. 동일 주택에 대해서는 최대 3회까지 연장할 수 있다.

생활안정자금은 의료비와 부모요양비, 장례비, 결혼자금 등을 대상으로 최대 700만원까지 지원하며 금리는 연 2.5%다. 긴급생활자금은 최대 500만원까지 신청할 수 있다.

연령별로는 30~40대 이용자가 전체의 64.9%(1687명)를 차지했다. 지난해 연간과 비교하면 올해 상반기 이용자는 40대가 35%, 50대는 53%, 60대는 52% 각각 증가했다.

지역별 증가율은 서울 23.4%, 인천 16.7%, 경기 41.6%였다. 비수도권에서는 전남이 61.5%로 가장 높았고 충북 56.5%, 경북 52.2%, 충남 48.4%, 경남 40.5% 순으로 나타났다.

성별로는 여성 이용자가 지난해 996명에서 올해 상반기 1375명으로 약 38% 증가했다. 남성 이용자는 약 20% 늘었다. 자녀를 둔 예술인 이용자도 지난해 621명에서 올해 상반기 871명으로 증가했다.

예술인생활안정자금 지원 대상과 신청 방법은 한국예술인복지재단과 예술인생활안정자금 사업 누리집에서 확인할 수 있다.