[칼럼] 미국發 AI 구조조정 24만명, 국내 IT 고용에 미치는 영향은

JLee(small)2 0 이재성 중앙대학교 AI학과 교수

글로벌 빅테크의 인력 구조조정이 이어지고 있다. 테크 기업 해고 집계 사이트 레이오프스(Layoffs.fyi) 집계에 따르면 지난해 12만 4000여명이 일자리를 잃었고, 올해 현재까지 약 12만개가 사라졌다. 1년 6개월 동안 24만명의 일자리가 없어진 셈이다. 오라클은 최근 1년간 전체 직원의 약 13%에 해당하는 2만 1000명을 감축했고, 메타는 지난 5월 8000명의 직원을 내보내면서 생성형 AI 개발과 초지능 조직 확대에 매진하고 있으며, 아마존은 올해 초 사무직을 중심으로 약 1만 6000명을 해고하고 AI 자동화를 확대하는 방향으로 사업 구조를 재편했다. 마이크로소프트도 전 세계 직원의 약 2.1%에 해당하는 약 5000명을 감원한다고 밝힌 바 있다.감원의 배경으로는 그래픽 처리 장치와 데이터센터 등 AI 인프라 투자비 급증, 투자수익률 검증 압박, 코로나19 팬데믹 기간 누적된 과잉 채용 부담이 함께 거론된다. 감원과 동시에 자본지출 확대도 진행 중이다. 메타는 내년도 자본지출을 1150억에서 1350억 달러로 제시했으며, 이 중 상당 부분을 AI 인프라와 데이터센터 확충에 투입할 계획이다. 즉, 인력 구조조정을 통해 만든 여유를 AI 인프라에 투자하고 있는 셈이다.이러한 흐름이 국내에 미치는 영향은 몇 가지 경로로 구분해 볼 수 있다. 첫째, 구글코리아, 아마존코리아 등 국내 지사의 채용 규모 조정이다. 국내 법인은 본사 대비 인력 규모가 작아 감원 발표가 직접적인 인원 감축보다는 신규 채용 축소 형태로 나타나는 경우가 많다. 실제로 국내에서는 신규 채용이 축소되는 등 AI발 고용 불안이 커지고 있다는 분석이 나온다. 둘째, 빅테크와 계약을 맺고 데이터 라벨링, 콜센터 운영, SW 유지보수 등을 수행하는 국내 협력서와 아웃소싱 업체의 계약 물량 조정이다. 본사의 비용 구조 재편은 외주 계약 규모에도 영향을 미칠 수 있어, 국내 고용 통계에는 잡히지 않는 간접적인 형태로 파급될 가능성이 있다. 셋째, 국내 IT 인력시장 전반의 채용 심리다. 대형 플랫폼 기업의 감원 소식은 개발자 구직시장의 경쟁 강도에 영향을 주기 쉽다.다만 감원이 곧 전체 고용 축소를 의미하지는 않는다는 지적도 있다. 최근 미국 빅테크 기업들이 대규모 인력 감축을 단행하며 구조조정의 칼바람이 일었지만, 오히려 전체 고용 규모는 코로나19 팬데믹 이전 수준을 넘어서는 현상이 나타나고 있다는 보도도 있다. 업계에서는 이를 '근육 키우기'로 설명하며, 중복되거나 성장성이 낮은 조직을 정리하는 대신 확보한 여력을 AI, 클라우드, 차세대 인프라 등 핵심 분야에 투입하는 것으로 분석한다. 실제로 메타는 채용이 수익화, 생성형 AI, 규제 및 컴플라이언스 등 기술 중심 역할에 집중됐다고 밝혔으며, 구글도 클라우드 부문과 AI 연구 조직인 딥마인드를 중심으로 엔지니어링 영재를 영입하고 있다. 흥미롭게도 국내 산업 구조 역시 감원과 반대되는 흐름이 함께 나타난다. 데이터센터 투자 확대에 따라 전력기기 업체의 수주가 늘어난 것이 대표적인데, HD현대일렉트릭은 지난 2일 글로벌 빅테크와 약 1조원 규모의 데이터센터 전력 인프라 장기 공급계약을 체결했다. 이는 고용 감소와 설비 투자 확대가 같은 시기에 함께 진행되는 구조를 보여준다.결국 미국발 AI 구조조정의 국내 파급은 지사 직접 고용 규모의 변화보다는 협력사, 아웃소싱 계약 조정을 통한 간접 경로 비중이 클 것으로 예상된다. 총량 차원의 고용 감소보다는 직군별 재편, 즉 기술 중심 역할의 채용 확대와 비핵심 역할의 축소가 동시에 진행되는 형태로 나타날 가능성이 있다. 따라서 구직자들은 AI 관련 기술 역량 확보와 함께, 소속 산업이 협력사와 외주 구조에 해당하는지 점검할 필요가 있다. 또, 정책 측면에서는 플랫폼 협력사와 프리랜서 개발자 규모를 포함한 고용 통계 파악, AI 전환 직군에 대한 재교육 지원 체계 검토가 필요하겠다.