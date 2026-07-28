굿피플, 에너지 취약계층 위한 기부 마라톤 대회 참가자 모집

9월 12일 서울 월드컵공원 평화광장서 개최

27일부터 러너블 앱을 통해 선착순 4500명 모집

[굿피플 보도자료] 사진01_260728 굿피플, 에너지 취약계층을 위한 기부 마라톤 대회 ‘2026 에너지 히어로 레이스’ 참가자 모집 0

여의도순복음교회가 설립한 국제구호개발 NGO(비정부기구) 굿피플은 에너지 취약계층을 위한 기부 마라톤 '2026 에너지 히어로 레이스'의 참가자를 모집한다고 28일 밝혔다.굿피플이 주최하고, 한국지역난방공사가 공식 후원하는 '2026 에너지 히어로 레이스'는 오는 9월 12일 오전 8시 서울 월드컵공원 평화광장에서 열린다. 참가 부문은 5㎞와 10㎞로 구분되며, 참가비는 두 부문 모두 4만5000원으로 동일하다.참가비는 예년과 마찬가지로 에너지 취약계층을 위해 쓰인다. 2025년 대회 기준 모금액은 1억7875만5000원에 달하며 이를 통해 총 765명의 에너지 취약계층이 수혜를 받았다.참가 신청은 27일부터 러너블 애플리케이션에서 진행되고 4500명 모집 완료 시 조기 마감될 수 있다. 참가자에게는 블랙야크 티셔츠, 배번, 완주 메달 등이 제공된다.행사 당일에는 '에너지 히어로 레이스' 앰배서더인 가수 션이 참가자들과 함께 달릴 예정이다. 이와 함께 에너지를 절약하고 환경을 지키는 다양한 에너지 효율 체험형 부스도 운영된다.굿피플은 2017년부터 소외계층을 돕기 위한 기부 마라톤 대회를 진행해왔다. 지금까지 2만6742명이 참여했으며 누적 후원금은 9억3915만9424원에 달한다.굿피플 이용기 회장은 "참가자 한 사람 한 사람의 발걸음이 에너지 취약계층의 더 시원하고 따뜻한 일상으로 이어진다"며 "많은 시민분들이 에너지 히어로 레이스에 함께해 어려운 이웃에게 실질적인 희망을 전해주시길 바란다"고 말했다.