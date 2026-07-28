BMW 모토라드, ‘BMW F 900 GS 엔듀로 프로 에디션’ 한정 출시

오프로드 주행 특화 모델

국내에 단 6대만 온라인 판매

사진1-BMW 모토라드, ‘BMW F 900 GS 엔듀로 프로 에디션’ 6대 한정 출시 0 BMW F 900 GS 엔듀로 프로 에디션./BMW 모토라드

BMW의 모터사이클 부문인 BMW 모토라드가 28일 'BMW F 900 GS 엔듀로 프로 에디션'을 온라인을 통해 국내에 오직 6대만 한정 판매한다고 밝혔다.BMW F 900 GS 엔듀로 프로 에디션은 오프로드 주행에 최적화된 미들급 모터사이클 BMW F 900 GS에 험로 주파 능력을 더욱 강화하는 '엔듀로 프로 패키지'와 오프로드 타이어 등을 적용한 것이 특징이다.외관에는 레이싱 블루 메탈릭과 레이싱 레드, 라이트 화이트 색상이 조화를 이루는 '스타일 GS 트로피'를 적용해 역동적인 이미지를 강조했다.여기에 최고출력 105마력, 최대토크 9.5kg·m를 발휘하는 895cc 수랭식 직렬 2기통 엔진이 탑재된다. 티타늄 소재의 아크라포빅 스포츠 리어 사일렌서와 어우러져 역동적이고 풍부한 배기음을 제공한다.이외에도 어떤 상황에서든 최적의 접지력을 확보하는 '다이내믹 트랙션 컨트롤(DTC)', 코너에서도 안정적인 제동을 지원하는 'ABS Pro' 등 주행 보조 기능과 키리스 라이드, 타이어 공기압 모니터링 시스템, 크루즈 컨트롤, 틴티드 윈드쉴드 등 다양한 편의사양이 기본 적용된다.국내 판매 가격은 부가세 포함 2380만원이다.