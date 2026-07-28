HD현대일렉트릭, 2분기 영업익 2870억원…배전기기 성장에 최대 실적

2분기 매출 1조1418억원·영업이익 2870억원

북미 전력망·국내 반도체 수요에 배전기기 수익성 개선

수주잔고 84억9000만달러…하반기 성장세 지속 기대

clip20260728143813 0 HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭이 글로벌 전력망 투자와 국내 반도체 프로젝트 확대에 힘입어 2분기에도 호실적을 이어갔다. 전력기기에 이어 배전기기 사업 수익성까지 개선되면서 성장세를 이어갔으며, 수주잔고도 역대 최고 수준을 유지했다.28일 HD현대일렉트릭은 올해 2분기 연결 기준 매출 1조1418억원, 영업이익 2870억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 26%, 영업이익은 37.3% 증가했다. 영업이익률은 25.1%로 전년 동기 대비 2.0%포인트, 전 분기 대비 0.2%포인트 상승했다.전력기기 사업은 글로벌 전력망 교체 수요가 이어지고 고압차단기 해외 판매가 확대되면서 전년 동기 대비 10.7%의 매출 성장을 기록했다. 배전기기 매출은 2312억원으로 전년 동기보다 20.2% 증가했다. 국내 반도체 프로젝트향 공급 확대가 배전부문 전 제품군의 매출 증가로 이어졌다.북미 시장을 중심으로 전력변압기 수익성이 높아졌고, 국내 반도체용 배전반을 비롯한 배전기기 전 제품군의 수익성이 향상되며 실적을 견인했다. 수주도 증가세를 이어갔다. 2분기 신규 수주는 14억4000만달러로 전년 동기 대비 44.6% 증가했고, 상반기 누적 수주는 32억3700만달러를 기록했다. 수주잔고는 84억9000만달러로 전년 동기보다 29.6% 늘어나 안정적인 성장 기반을 확보했다.HD현대일렉트릭 관계자는 "구조적인 성장세가 이어지는 전력기기 사업에 더해 배전기기 사업 수익성도 크게 개선되며 견조한 실적을 달성했다"며 "하반기에도 데이터센터를 중심으로 한 전력 수요 확대에 힘입어 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.한편 HD현대일렉트릭은 이날 보통주 1주당 1300원의 현금 분기배당도 결정했다. 배당금 총액은 468억원이며 배당 기준일은 8월 12일, 지급 예정일은 8월 27일이다.