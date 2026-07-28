무신사 뷰티, PB 앞세워 북미·중동·호주 오프라인 공략

미군 유통망 AAFES 입점…미국 내 매장 27곳서 판매

쿠웨이트 주요 쇼핑몰·호주 뷰티 매장까지 유통망 확대

[무신사 사진자료]무신사 뷰티 자체브랜드 ‘오드타입’이 이달 초 미군 대상 유통 채널인 AAFES에 입점해 판매를 시작했다. 0 무신사 뷰티 자체브랜드 '오드타입'이 이달 초 미군 대상 유통 채널인 AAFES에 입점해 판매를 시작했다./무신사

무신사 뷰티가 자체 브랜드(PB)를 앞세워 미국과 중동, 호주까지 글로벌 오프라인 유통망을 빠르게 넓히고 있다. 그동안 일본과 동남아시아를 중심으로 해외 사업을 확대해 온 데 이어 북미·중동·호주까지 시장을 확장하며 글로벌 뷰티 플랫폼 전략을 본격화하는 모습이다.28일 업계에 따르면 무신사 뷰티의 PB '오드타입(ODDTYPE)'은 이달 초 미국 국방부 산하 군 복지 유통기관인 AAFES(Army & Air Force Exchange Service)에 입점해 온라인몰과 미국 내 오프라인 매장 27곳에서 판매를 시작했다.AAFES는 전 세계 미군 기지 내 PX와 편의점, 온라인몰 등을 운영하는 대형 유통망으로 현역·퇴역 군인과 군무원, 가족 등을 포함해 약 3000만명이 이용한다. 무신사 뷰티는 수개월간 현지 파트너사와 제품 테스트와 공급 체계 점검을 진행한 끝에 입점을 확정했다.이번 입점으로 무신사 뷰티는 아마존, 예스스타일, 스타일코리안 등 온라인 중심이었던 북미 유통망을 오프라인으로 확대하게 됐다. 회사 관계자는 "일회성 행사 입점이 아니라 지속적인 판매를 전제로 한 유통"이라며 "향후 판매 성과에 따라 입점 제품과 운영 범위를 확대할 계획"이라고 말했다.중동과 호주에서도 오프라인 유통망 확대에 속도를 내고 있다. 오드타입은 쿠웨이트의 K뷰티 전문 유통 공간 '코리아타운'을 통해 현지 주요 쇼핑몰 5곳에 입점했으며, 다음 달부터는 오드타입과 위찌, 무신사 스탠다드 뷰티 등 PB 3종이 호주 뷰티 전문 유통사 더블유코스메틱 매장 50곳에서 판매될 예정이다.일본과 동남아시아에서도 PB를 중심으로 유통망을 넓혀왔다. 일본에서는 오드타입이 앳코스메, 로프트, 프라자 등에 입점했고, 위찌는 돈키호테 300여개 매장에서 판매되고 있다.무신사 뷰티 관계자는 "북미와 중동, 호주를 넘어 글로벌 시장에서 온·오프라인 판매 채널을 지속적으로 확대할 계획"이라며 "PB 제품군을 중심으로 해외 유통망을 넓혀 글로벌 뷰티 플랫폼으로서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.