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산업 자동차

KGM, 상반기 영업이익 305억원…4년 연속 흑자

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 28. 15:23

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상반기 판매 6.5% 증가한 5만6759대…수출 12년 만에 최대 실적
무쏘·액티언 하이브리드 앞세워 해외 공략…내수 서비스 경쟁력 강화
20260429_튀르키예_무쏘_론칭_1
튀르키예에서 무쏘를 론칭하고 시승을 진행하고 있다./KGM
KG모빌리티(KGM)가 수출 증가에 힘입어 올해 상반기 4년 연속 흑자를 이어갔다.

KGM은 올해 상반기 별도 기준 매출 2조3188억원, 영업이익 305억원, 당기순이익 551억원을 기록했다고 28일 밝혔다.

상반기 판매는 내수 2만1806대, 수출 3만4953대 등 총 5만6759대로 지난해 같은 기간보다 6.5% 증가했다.

특히 수출은 지난 6월 월간 기준 역대 최대 실적을 기록한 데 이어 상반기 기준 3만4953대를 판매하며 2014년 상반기(4만1000대) 이후 12년 만에 최대 실적을 달성했다.

KGM은 무쏘 등 신차의 글로벌 시장 출시와 신시장 진출 확대, 수익성 개선 및 생산성 향상에 힘입어 2023년 이후 4년 연속 흑자를 이어갔다고 설명했다.

회사는 하반기에도 신차를 앞세워 해외 시장 공략을 강화하는 한편 내수 시장 경쟁력 제고에도 나설 계획이다.

국내에서는 지난 5월 출시한 '뉴 토레스'를 비롯해 구매부터 차량 관리까지 지원하는 'KGM 토탈케어 패키지'를 운영하고 있다. 차량 판매와 정비를 한 곳에서 이용할 수 있는 '3S 복합 대리점'도 확대하고 있다.

해외에서는 독일과 튀르키예, 칠레 등에서 액티언 하이브리드와 무쏘 EV 등을 중심으로 신차 출시와 시승 행사를 이어가며 글로벌 판매 확대에 나서고 있다.

KGM 관계자는 "내수와 수출 판매 증가에 힘입어 2023년 이후 4년 연속 흑자를 기록하며 지속 가능한 성장 기반을 다지고 있다"며 "수출 확대는 물론 차별화된 서비스와 고객 접점 확대를 통해 내수 경쟁력도 강화해 판매와 수익성을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.
남현수 기자

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