동아오츠카, 포카리스웨트 500㎖도 무라벨…친환경 포장 확대

340㎖ 이어 주요 용량까지 적용 범위 넓혀

100만병 생산 시 비닐 약 900㎏ 절감 효과

「반출」1. 동아오츠카는 포카리스웨트 500ml 무라벨 제품을 출시하며, 기존 340ml에 이어 무라벨 라인업을 확대했다 0 동아오츠카가 선보인 포카리스웨트 500㎖ 무라벨 제품./동아오츠카

동아오츠카가 포카리스웨트의 무라벨 제품군을 확대하며 친환경 포장 전환에 속도를 낸다. 앞서 340㎖ 제품에 적용했던 무라벨 방식을 소비자 선호도가 높은 500㎖ 제품까지 넓혀 비닐 사용량을 줄이고 분리배출 편의성을 높이겠다는 전략이다.동아오츠카는 라벨을 제거한 '포카리스웨트 500㎖ 무라벨'을 출시했다고 28일 밝혔다. 신제품은 페트병에 부착하던 비닐 라벨을 없앤 것이 특징이다. 소비자가 라벨을 별도로 제거할 필요가 없어 분리배출이 간편해지고, 플라스틱 재활용 효율도 높일 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.동아오츠카는 2024년 포카리스웨트 340㎖ 제품에 처음 무라벨을 도입한 데 이어 이번에 500㎖ 제품으로 적용 범위를 확대했다. 500㎖ 무라벨 제품을 100만병 생산할 경우 약 900㎏의 비닐 사용량을 줄일 수 있다는 게 회사 측의 설명이다.포카리스웨트는 제품 포장 개선과 소비자 참여를 연계한 자원순환 활동도 이어왔다. 업계 최초로 페트병 라벨에 절취선을 적용해 라벨 분리를 쉽게 했으며 '포카리스웨트와 함께하는 블루라벨 캠페인'을 통해 올바른 분리배출 문화를 알렸다.현재는 포카리스웨트 240㎖ 캔 제품을 활용한 '포카리스웨트 캔 QR 캠페인'도 진행하고 있다. 소비자가 캔 뚜껑에 있는 QR코드를 통해 행사에 참여하는 방식으로, 다음달 31일까지 다양한 경품을 제공한다. 알루미늄 캔의 재활용 가치를 알리고 소비자의 자원순환 참여를 확대하기 위한 프로그램이다.동아오츠카는 이번 무라벨 제품 출시를 계기로 환경을 고려한 포장 개선을 지속하고 판매 채널도 확대할 계획이다.박철호 동아오츠카 대표이사 사장은 "포카리스웨트 무라벨 출시는 소비자의 분리배출 편의성을 높이고 자원순환 실천을 일상으로 확산하기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 지속가능한 소비 문화를 만들어갈 수 있도록 환경을 고려한 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.