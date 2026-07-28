서울시교육청, 자사고 학급당 30명까지 낮춘다

자사고-일반고 교육여건 격차 완화

다문화학생, 맞춤형 지원

서울시교육청3 0 서울시교육청

서울시교육청이 일반고와의 교육여건 격차를 완화하기 위해 자사고 학급당 학생 수를 30명까지 낮추기로 했다. 다문화학생 밀집학교에 대한 맞춤형 지원을 강화하기 위해 학생배치지표를 개편한다.시교육청은 2027학년도부터 적용하는 학생배치지표를 조정해 자사고의 학급당 학생 수를 단계적으로 줄여 나간다고 28일 밝혔다.그동안 일반고는 학령인구 감소 추세를 반영해 학생배치지표를 지속적으로 하향 조정해 왔지만 자사고는 최초 지정 당시의 학급당 모집인원을 사실상 유지해 왔다. 이로 인해 일반고와 자사고 간 학급당 학생 수 격차가 확대되면서 교육여건의 형평성 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.이에 시교육청은 현재 35~36명 수준인 자사고 학생배치지표는 2027학년도 35명, 2028학년도 33명, 2029학년도 31명, 2030학년도 30명으로 조정한다.시교육청은 이를 통해 자사고의 과밀학급을 완화하고 학생의 교육 여건을 개선하는 한편, 일반고와 자사고 간 교육환경 격차도 점차 완화될 것으로 기대된다고 설명했다.다문화학생 밀집학교에 대한 학생배치지표도 학생 구성 특성을 반영해 보다 세분화한다. 기존에는 다문화학생 비율이 20% 이상인 학교에 동일하게 학급당 22명을 적용했지만, 앞으로는 다문화학생 재학 비율에 따라 차등 적용한다. 다문화학생 비율이 20% 이상인 학교는 기존과 같은 22명을 유지하고, 40% 이상은 20명, 60% 이상은 18명으로 학생배치지표를 조정한다.다문화학생 밀집도가 높은 학교일수록 보다 적정한 학급 규모를 유지할 수 있게 되어 학생 맞춤형 교육과 한국어 교육, 생활지도 등 교육지원의 실효성이 높아질 것으로 기대된다.시교육청은 "앞으로도 학령인구 변화와 교육현장의 다양한 여건을 반영해 교육격차를 줄이고 학생 맞춤형 교육환경을 조성해 나가겠다"라고 말했다.