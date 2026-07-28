장동혁, 조정식 ‘현직 대통령 연임은 국민 선택’ 발언에 “검은 속내 드러내”

국민의힘 선출직 공직자 평가혁신 TF-14 0 장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 '선출직 공직자 평가혁신 TF 임명장 수여식 및 1차 회의'에서 발언을 하고 있다. /이병화 기자

장동혁 국민의힘 대표는 28일 조정식 국회의장이 현직 대통령 연임에 대해 '주권자 국민의 선택'이라고 언급한 것을 두고 "검은 속내를 드러낸 것"이라고 비판했다.장 대표는 이날 페이스북을 통해 "이재명 대통령은 '연임하지 않겠다'고 선언하라는 요구에 지금까지도 대답을 하지 않고 있다. 더불어민주당은 '임기연장 개헌'은 불가능하다면서 음모론이라고 주장해왔다"며 "그러더니 이제 와서 '국민의 선택'이라고 한다"고 밝혔다.이어 "재판취소도, 5·18 개헌도, 심지어 중앙 선거관리위원회 개헌도 결국 '임기 연장 개헌'의 빌드업이었다"며 "대통령 계속하려고 자기특보였던 조정식을 국회의장 시킨 것"이라고 주장했다.특히 장 대표는 "이 대통령은 취임 1년 만에 온 나라를 지옥으로 만들었다"며 "국민들 집을 뺏고 일자리를 없애고 증시를 도박판으로 만들었다"고 지적했다.또 "국민의 참정권을 박탈하고, '입틀막법'으로 표현의 자유까지 빼앗았다"며 "검찰을 해체하고, 보완수사권을 박탈해 국민의 생명과 안전을 위협하고 있는데다 친중·친북으로 한미동맹을 흔들며 우리 안보까지 붕괴시키고 있다"고 우려했다.장 대표는 "남은 4년도 아득한 마당에 연임을 말한다. 임기연장 개헌을 한 번 시도해보라"며 "남은 임기도 다 채우지 못할 것"이라고 경고했다.정점식 원내대표도 페이스북을 통해 "현직 대통령 연임은 현행 헌법상 금지돼 있으며 개헌 논의 대상이 될 수 없다"며 "이걸 논의하겠다고 한다면 일체의 개헌 논의가 불가능하다"고 비판했다.정 원내대표는 "우원식 전 의장조차도 연임 개헌을 하더라도 현직 대통령은 해당되지 않는다고 분명히 했다. 그런데 이 대통령, 법제처장, 심지어 조 의장까지 이 백해무익한 논의의 가능성을 열어두고 있다"며 "조 의장이 이 대통령의 연임을 위해 총대를 메기로 한 것이냐"고 꼬집었다.그러면서 "국민의힘은 이 대통령의 연임 구상이 포함되는 개헌 논의에는 일체 응하지 않을 것"이라며 "불필요한 갈등이 커지지 않도록 이 대통령 스스로 연임은 없다고 선언하길 바란다"고 덧붙였다.