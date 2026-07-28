금호타이어, 휴가철 고속도로 휴게소서 무상 안전점검

가평·여주·정안알밤·함안 휴게소서 공기압·마모·밸런스 무상 점검

프리미엄 타이어 전시도 진행…8월 말까지 구매 후기 이벤트

[사진] 금호타이어_고속도로 안전점검 캠페인 실시 0 고속도로 안전점검 캠페인 포스터./금호타이어

금호타이어가 여름 휴가철을 맞아 전국 주요 고속도로 휴게소에서 타이어 무상 안전점검 캠페인을 실시한다.금호타이어는 오는 31일까지 가평(춘천방향), 여주(강릉방향), 정안알밤(순천방향), 함안(순천방향) 등 4개 고속도로 휴게소에서 타이어 무상 안전점검 서비스를 운영한다고 28일 밝혔다.여주·정안알밤·함안 휴게소는 29일부터 31일까지 3일간, 가평 휴게소는 30일부터 31일까지 이틀간 운영된다.행사장을 방문한 고객은 타이어 외관과 마모 상태 점검을 비롯해 공기압 점검 및 보충, 휠 밸런스 점검·교정 등 안전점검 서비스를 무료로 받을 수 있다. 올바른 타이어 관리 요령 안내와 1대1 상담도 함께 제공하며, 점검 참여 고객에게는 기념품을 증정한다.현장에서는 금호타이어의 프리미엄 제품 전시도 진행한다. 승차감과 정숙성을 강화한 컴포트 타이어 '마제스티 X 솔루스'와 SUV 전용 프리미엄 타이어 '크루젠 GT Pro'를 선보일 예정이다.이와 함께 금호타이어는 오는 8월 31일까지 크루젠 GT Pro와 마제스티 X 솔루스, 마제스티 솔루스 EDGE 구매 후기를 등록한 고객을 대상으로 순금 1돈과 에어팟 등을 제공하는 이벤트도 진행한다. 참가자 전원에게는 커피 기프티콘을 증정한다.최준성 금호타이어 품질서비스팀장은 "휴가철 증가하는 교통량에 대비해 고객들이 안전하게 운행할 수 있도록 무상 안전점검 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심의 서비스와 품질 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.