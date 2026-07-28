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금호타이어, 휴가철 고속도로 휴게소서 무상 안전점검

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 28. 17:04

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가평·여주·정안알밤·함안 휴게소서 공기압·마모·밸런스 무상 점검
프리미엄 타이어 전시도 진행…8월 말까지 구매 후기 이벤트
[사진] 금호타이어_고속도로 안전점검 캠페인 실시
고속도로 안전점검 캠페인 포스터./금호타이어
금호타이어가 여름 휴가철을 맞아 전국 주요 고속도로 휴게소에서 타이어 무상 안전점검 캠페인을 실시한다.

금호타이어는 오는 31일까지 가평(춘천방향), 여주(강릉방향), 정안알밤(순천방향), 함안(순천방향) 등 4개 고속도로 휴게소에서 타이어 무상 안전점검 서비스를 운영한다고 28일 밝혔다.

여주·정안알밤·함안 휴게소는 29일부터 31일까지 3일간, 가평 휴게소는 30일부터 31일까지 이틀간 운영된다.

행사장을 방문한 고객은 타이어 외관과 마모 상태 점검을 비롯해 공기압 점검 및 보충, 휠 밸런스 점검·교정 등 안전점검 서비스를 무료로 받을 수 있다. 올바른 타이어 관리 요령 안내와 1대1 상담도 함께 제공하며, 점검 참여 고객에게는 기념품을 증정한다.

현장에서는 금호타이어의 프리미엄 제품 전시도 진행한다. 승차감과 정숙성을 강화한 컴포트 타이어 '마제스티 X 솔루스'와 SUV 전용 프리미엄 타이어 '크루젠 GT Pro'를 선보일 예정이다.

이와 함께 금호타이어는 오는 8월 31일까지 크루젠 GT Pro와 마제스티 X 솔루스, 마제스티 솔루스 EDGE 구매 후기를 등록한 고객을 대상으로 순금 1돈과 에어팟 등을 제공하는 이벤트도 진행한다. 참가자 전원에게는 커피 기프티콘을 증정한다.

최준성 금호타이어 품질서비스팀장은 "휴가철 증가하는 교통량에 대비해 고객들이 안전하게 운행할 수 있도록 무상 안전점검 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심의 서비스와 품질 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
남현수 기자

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