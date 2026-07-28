한국타이어, 롯데웰푸드와 손잡고 ‘졸음번쩍 껌’ 출시

휴가철·추석 장거리 운행 겨냥…안전 운전·타이어 관리 캠페인 전개

구매 고객에 티스테이션닷컴 타이어 30% 할인 쿠폰 제공

[사진자료] 한국타이어 X 롯데 졸음번쩍 껌 콜라보 제품 출시 0 한국타이어가 롯데와 협업해 만든 졸음번쩍 껌 콜라보 제품./한국타이어

한국타이어가 롯데웰푸드와 협업해 안전 운전 문화 확산을 위한 컬래버레이션 제품을 선보인다.한국타이어앤테크놀로지는 롯데웰푸드와 함께 '한국타이어 X 롯데 졸음번쩍 껌'을 출시한다고 28일 밝혔다.이번 협업은 한국타이어가 추진하는 '세이프티 캠페인(SAFETY CAMPAIGN)'의 일환으로 마련됐다. 여름 휴가철과 추석 연휴 등 장거리 운행이 늘어나는 시기에 맞춰 운전자들에게 안전 운전과 타이어 관리의 중요성을 알리기 위해 기획됐다.'롯데 졸음번쩍 껌'은 천연 카페인 성분인 과라나 추출분말과 멘톨 향을 적용한 기능성 껌으로, 운전자와 직장인, 학생 등 기분 전환이 필요한 소비자를 대상으로 판매되고 있다.컬래버레이션 제품은 7월 말부터 전국 주요 마트 등 오프라인 매장에서 판매된다. 제품 패키지에는 한국타이어 브랜드를 적용했으며, 구매 고객에게는 타이어 관리 혜택도 제공한다.제품에 삽입된 QR코드를 통해 난수번호를 입력한 고객은 오는 10월 31일까지 한국타이어의 자동차 토탈 서비스 전문점 '티스테이션' 온라인 쇼핑몰인 '티스테이션닷컴'에서 사용할 수 있는 타이어 30% 할인 쿠폰을 받을 수 있다.한국타이어는 다양한 소비자 접점에서 안전 운전 캠페인도 이어가고 있다. 지난해부터 프로야구 경기장에서 타이어 공기압과 마모 상태를 점검하는 '타이어보이(Tire Boy)' 서비스를 운영했으며, 주요 해수욕장에서는 체험형 팝업스토어 '한국타이어 튜브숍'을 선보였다.한국타이어는 앞으로도 다양한 캠페인을 통해 안전 운전 문화 확산과 올바른 타이어 관리 문화 정착에 나설 계획이다.