조정식 의장실 “‘李 연임’ 논란, 취지와 달라…128조 2항 인식하고 있어”

장현주 공보수석 "발언 취지와 전혀 다르다" 진화

조정식 국회의장-13 0 아시아투데이 이병화 기자 = 조정식 국회의장이 28일 국회 사랑재에서 취임 첫 기자 간담회를 하고 있다.

조정식 국회의장 비서실은 28일 조 의장의 개헌 관련 발언이 이재명 대통령의 연임 가능성을 열어뒀다는 취지로 보도된 데 대해 "발언 취지와 다르다"고 반박했다.장현주 공보소통수석은 이날 브리핑에서 "오늘 기자간담회에서 권력구조 개편에 대한 개헌 관련 조 의장의 답변은 국민적 공감대와 정치권 합의를 바탕으로 진행돼야 한다는 원론적 입장을 밝힌 것"이라고 말했다.그는 "조 의장은 대통령의 임기 연장이나 중임 변경을 위한 헌법 개정은 개정 당시 대통령에게는 적용되지 않는다고 규정한 헌법 128조 2항 내용을 충분히 인식하고 있다"며 "따라서 현직 대통령의 연임 가능성을 열어뒀다는 일부 보도는 발언 취지와 다르다"고 밝혔다.의장 발언 이후 청와대 반응이 있었는지를 묻는 질문에 장 수석은 "제가 아는 바로는 청와대에서 직접적인 반응이 오거나 한 것은 없는 것으로 알고 있다"고 답했다.그는 '128조 2항을 충분히 인식하고 있다'는 표현의 의미를 묻는 질문에는 "문자 그대로 보면 된다"며 "헌법 조항을 잘 인식하고 있다는 것이고, 헌법의 뜻이기에 주관적 의미를 붙일 건 아니다"라고 말했다. 그는 "연임 가능성을 열어뒀다는 보도 자체가 의장의 발언 취지와는 다르다"고 강조했다.개헌 시 4년 중임제 필요성에 대한 조 의장의 입장을 묻는 질문에는 "구체적인 권력구조 개편 내용을 의장이 구체적으로 밝힐 단계는 아니다"라며 "권력구조 개편을 포함한 개헌 논의는 국민적 합의와 정치적 합의가 있어야 하고, 그런 의견을 충분히 청취하는 특위나 위원회를 가동시키겠다는 것이 개헌 로드맵"이라고 덧붙였다.