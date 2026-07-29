한농대, 고교생·학부모 캠퍼스 투어… 교육과정 간접체험

현장서 '2027학년도 입시설명회' 병행

내달 12일 2차 캠퍼스 투어 진행 예정

한국농수산대, 오픈 캠퍼스 투어 현장사진(3) 0 이주명 국립한국농수산대학교 총장이 고교생 및 학부모를 대상으로 진행한 '2026학년도 제1차 캠퍼스 투어'에서 교육방향 등에 대해 설명하고 있다. /국립한국농수산대학교

국립한국농수산대학교는 예비 수험생과 학부모를 대상으로 올해 첫 캠퍼스 투어를 실시했다고 29일 밝혔다.이번 '2026학년도 제1차 캠퍼스 투어'는 한농대 진학을 목표로 하는 고교생과 학부모 등이 참여했다. 참가자들은 스마트 원예온실, 첨단기술 교육센터, 말산업 실습장 등을 둘러보고 교육과정을 간접 체험했다.또한 기숙사 시설을 확인하고, 학생식당에서 학식을 맛보는 등 대학 생활 전반을 미리 경험해보는 활동도 병행했다.현장에서는 '2027학년도 입시설명회'도 진행됐다. 신입생 모집 전형에 대한 가이드라인부터 졸업생들의 영농 승계 및 창업 스토리까지 다양한 정보가 공유됐다.한농대는 다음달 12일 '제2차 캠퍼스 투어'를 개최할 예정이다. 2차 투어도 스마트 실습장 견학, 학식 체험, 맞춤형 입시설명회 등 프로그램으로 구성된다.이주명 한농대 총장은 "많은 예비 수험생과 학부모들이 1차 캠퍼스 투어에 참여해 한농대와 농수산업에 대한 관심을 보여줬다"며 "2차 투어에서도 한농대의 우수한 교육 환경과 농수산업 비전을 설명하는 등 준비에 만전을 기할 예정"이라고 말했다.한편 한농대는 2027학년도 신입생 570명을 모집할 계획이다. 수시 1차에서 일반·농수산·사회통합·지역균형 등 4개 전형을 통해 432명을 선발한다. 수시 2차에서는 일반전형으로 138명을 모집한다.수시 1차 원서 접수 기간은 9월7일부터 30일까지다. 2차는 10월12일부터 23일까지로 예정됐다.