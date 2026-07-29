낮엔 뱃놀이, 밤엔 달빛아트쇼… 강릉 생태저류지, 야간 랜드마크로

9월 1일 시민의 날 맞아 무료 전면 개관
강릉시는 29일 시청 상황실에서 '달빛아트쇼 콘텐츠 제작 및 시스템 구축사업' 최종보고회를 가졌다. 김중남 시장과 사업 수행기관인 ㈜닷밀 관계자들이 참석한 이날 보고회에서는 관람객 현장 동선과 안전관리 대책, 편의시설 및 향후 유지관리 체계 등 실제 현장 운영에 필요한 제반 사항을 다각도로 점검했다.
관광거점도시 육성 일환으로 추진되는 이번 사업은 총사업비 51억원을 투입해 죽헌동에 조성된다. 시는 오죽헌, 선교장 등 인근의 전통 관광자원에 생태저류지의 야간 미디어 콘텐츠를 결합해, 내륙 관광자원의 활용도를 높이고 체류형 관광도시로 도약한다는 구상이다.
국내 최대 10m LED 달과 AI '나의 달 찾기'… 감성·기술의 결합
'나의 달 찾기'는 16세 미만 관람객에게는 미래의 모습을, 16세 이상에게는 유년 시절의 모습을 AI 이미지로 생성해 제공하는 특화 콘텐츠다. 생성된 이미지는 개인 스마트폰에 저장할 수 있으며, 경포대 일대의 달을 찾아 스탬프를 모은 관람객은 교환한 쿠폰을 통해 자신의 이미지를 하중도의 10m 대형 달 화면에 직접 송출하는 이색 체험을 할 수 있다. 오는 9월 1일 '강릉시민의 날'에 맞춰 첫선을 보이는 '달빛아트쇼'는 시민과 관광객 누구나 부담 없이 찾아올 수 있도록 별도 사전 예약 없이 전면 무료로 운영된다.
공간의 재해석과 낮·밤 연계 코스… 야간관광 패러다임 전환
특히 그간 바다와 경포대, 오죽헌 중심의 낮 관광에 편중되어 있던 강릉 관광의 체질 개선도 속도를 낸다. 낮에는 오죽헌 전통뱃놀이를 즐기고, 밤에는 바로 옆 생태저류지에서 10m 대형 LED 달과 AI 미디어아트쇼를 감상하는 연계 코스가 완성된다.
김중남 시장은 "이번 최종보고회에서는 현장 동선과 안전관리, 관람객 편의 등 실제 운영에 필요한 사항을 중점적으로 점검했다"며 "낮에는 오죽헌 전통뱃놀이, 밤에는 달빛아트쇼로 이어지는 생태저류지가 강릉의 새로운 랜드마크로 자리 잡고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 막바지 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.