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경제 보험

[보험세미나]이병래 손해보험협회장 “신성장 위해선 규제 개선·정책 지원 절실”

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정채현 기자

승인 : 2026. 07. 29. 13:35

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'신성장 동력 발굴', 산업 지속 위한 필수 과제
합리적인 규제 개선 및 정책적 지원 절실
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이병래 손해보험협회장. /손해보험협회
이병래 손해보험협회장은 29일 "손해보험산업이 리스크 보장이라는 전통적 역할을 넘어 국민의 삶 전반을 보살피는 종합 생활금융서비스 제공자로 도약하기 위해서는 합리적인 규제 개선 및 정책적 지원이 절실하다"고 밝혔다.

이 회장은 이날 오전 서울 영등포구 국회의원회관 제9간담회의실에서 '성장정체 보험산업, 신사업 현주소 및 금융당국의 지원방안은'을 주제로 열린 제3회 아시아투데이 보험세미나 축사를 통해 "최근 손보업계는 헬스케어, 시니어 케어, 디지털 모빌리티 등 미래 신산업 영역에서 새로운 돌파구를 찾고자 분투하고 있으나, 규제 장벽 등으로 과감한 투자와 시장 진입에 어려움을 겪고 있다"며 이 같이 말했다.

이어 "손보업계가 내수 시장의 포화와 함께 디지털 기술 발전 등으로 그간 볼 수 없었던 산업의 전환기를 마주하고 있다"며 "생산 인구 감소와 급격한 고령화, 가구 구조의 다변화는 오랜 기간 산업을 지탱해 온 전통적 성장 공식의 한계를 드러내며 새로운 경영 기반의 구축을 요구하고 있다"고 평가했다.

이 회장은 '신성장 동력 발굴'은 이제 단순한 사업 다각화를 넘어 산업의 지속 가능성을 담보하기 위한 필수 과제가 됐다면서 합리적인 규제 개선과 정책적 지원을 거듭 강조했다.

아울러 "손보업계는 정부 및 관계 기관 등의 제도개선 노력에 선제적으로 대응해 나갈 계획"이라며 "철저한 리스크 관리와 소비자 중심의 혁신적인 서비스 제공을 통해 보험 산업의 대국민 신뢰를 높이고 상생의 가치를 실천하는 데 최선을 다할 것"이라고 했다.

이날 열린 제3회 아시아투데이 보험 세미나는 이해성 삼성화재 헬스케어사업팀장 상무와 최홍근 교보생명 신사업기획팀 파트장, 권택인 한화손해보험 사이버보험부 부장, 김석영 보험연구원 선임연구위원이 주제발표에 나섰다. 이어 금융당국과 보험업계 관계자들이 토론을 통해 보험사의 신사업 진출과 사회적 역할 확대 방안, 정부 차원의 정책 지원 필요성 등에 대해 의견을 나눴다.
정채현 기자

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