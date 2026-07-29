[보험세미나]이해민 “보험업계 성장은 사회 안전망의 성장…보험 역할 확대 위해 노력하겠어”

29일 제3회 아시아투데이 보험 세미나 개최

"보험산업 신성정 동력 모색해야 하는 전환점"

이해민 조국혁신당 의원 0 이해민 조국혁신당 의원./이해민 의원실

이해민 조국혁신당 의원은 29일 "보험은 예기치 못한 사고와 질병, 재난으로 인한 경제적 부담으로부터 국민의 삶을 지키는 중요한 안전망"이라고 강조했다.이해민 의원은 이날 오전 서울 영등포구 국회의원회관 제9간담회의실에서 '성장정체 보험산업, 신사업 현주소 및 금융당국의 지원방안은'을 주제로 열린 제3회 아시아투데이 보험 세미나 축사를 통해 "보험은 다양한 위협에 미리 대비하고, 적절한 보장을 받을 수 있도록 함으로써 사회의 안정과 지속가능한 발전을 뒷받침하는 사회적 기능도 함께 수행하고 있다"며 이 같이 말했다.그녀는 "최근 보험산업은 저출산과 고령화, 시장 포화 같은 문제에 신성장 동력을 모색해야 하는 전환점에 놓여 있다"며 "위험의 양상과 생활 환경도 빠르게 변화하면서 AI와 헬스케어, 요양사업 등과 결합한 새로운 보험상품과 사업 모델에 대한 수요 역시 점점 커지고 있다"고 평가했다.이러한 변화에 발맞춰 보험산업도 끊임없이 진화해 나가야 한다고 이야기했다. 이 의원은 "정부 역시 보험산업의 새로운 수요에 부응하면서, 국민의 부담을 덜고 건전한 시장 성장을 이끄는 균형잡힌 제도 개선을 함께 모색해야 한다"며 "현재도 이뤄지고 있는 AI 활용기준과 개인정보의 이용범위, 소비자 보호 방안 등을 둘러싼 논의를 한 자리에서 종합적으로 점검해 보는 것이 꼭 필요한 시점"이라고 진단했다.이 의원은 보험업계의 성장은 곧 우리 사회 안전망의 성장이라고 강조했다. 그녀는 "저 또한 국민의 삶을 지키는 금융 안전망으로서 보험의 역할이 더욱 든든해질 수 있도록 국회에서 필요한 입법과 정책 마련에 최선을 다하겠다"고 전했다.이날 열린 제3회 아시아투데이 보험 세미나는 이해성 삼성화재 헬스케어사업팀장 상무와 최홍근 교보생명 신사업기획팀 파트장, 권택인 한화손해보험 사이버보험부 부장, 김석영 보험연구원 선임연구위원이 주제발표에 나섰다. 이어 금융당국과 보험업계 관계자들이 토론을 벌이며 보험사의 신사업 진출과 사회적 역할 확대 방안, 정부 차원의 정책 지원 필요성 등에 대한 인사이트를 공유했다.