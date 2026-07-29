“AI데이터센터 전략 산업화 본격 추진”…민관 얼라이언스 출범

민관 공동의장 체제…민간의장에 SKT 정재헌 대표

수요·공급·산업 등 3개 분과·수출산업화 TF로 구성

2026062901001861400102101 0 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난달 29일 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다./청와대통신사진기자단

AI데이터센터 얼라이언스 분과 구성도 0 AI데이터센터 얼라이언스 분과 구성도./과학기술정보통신부

정부가 국가 전략 산업으로 낙점한 인공지능(AI) 데이터센터의 경쟁력 강화를 위해 민간기업과 소통의 장을 구성한다. 수요와 공급, 산업 기반을 아우르는 민관 협력으로 국가 전략 산업화의 추진 동력을 마련하겠다는 계획이다.과학기술정보통신부는 산업통상부, 금융위원회, 국토교통부 및 400여명의 산·학·연 관계자가 참여한 가운데 'AI 데이터센터 얼라이언스' 출범식을 롯데호텔 서울에서 개최했다고 29일 밝혔다.얼라이언스는 정부가 3대 메가프로젝트의 일환으로 발표한 18.4GW 규모의 AI데이터센터 구축과 AI 데이터센터 국가 전략 산업화 전략의 이행에 필요한 민·관 협력 및 소통의 장을 마련하고자 출범했다.이날 출범한 얼라이언스는 과학기술정보통신부와 민간 공동의장 체제로, 초대 민간의장은 정재헌 한국정보통신진흥협회장(SKT 대표)이 맡는다. 공동의장 아래로 총 12개사로 구성된 의장단과 수요, 공급, 기반 총 3개 분과 및 수출 산업화 태스크포스(TF)를 둔다. 또 정보통신기획평가원(IITP)이 간사를 맡아 운영을 지원한다.네이버클라우드가 분과장을 맡는 수요 분과는 구축·운영사가 중심이 돼 국산 AI데이터센터 솔루션과 클라우드 기술 경쟁력 제고와 대규모 테스트베드 기반 실증 및 레퍼런스 확보 방안을 마련한다. 공급 분과는 LG전자가 분과장을 맡고 핵심 기술 고도화 및 국산화 전략 수립·추진과 함께, AI데이터센터 기술·솔루션 상호호환성 및 표준화 등을 주도한다.카카오가 분과장인 기반 분과는 유관 협·단체와 대학(원) 및 법무법인 등으로 구성, AI데이터센터 생태계 조성을 위한 법·제도 개선 방안 마련과 함께 현장 맞춤형 인재 육성 방안 마련 등을 이끌 예정이다.수출산업화 TF에서는 AI데이터센터 분야 수출 역량을 보유한 주요 기업을 중심으로 국내 기업들이 협력, 글로벌 빅테크 중심의 AI 학습 시장과 개방형 생태계 중심 AI 추론 시장 진출을 위한 맞춤형 전략을 마련한다. 또 아랍에미리트 연합(UAE) 등 수요국을 대상으로 AI 데이터센터 전반을 패키지로 수출하기 위한 전략을 수립한다는 계획이다.정재헌 공동의장은 "AI데이터센터 얼라이언스는 AI 시대 글로벌 시장을 선도하는 연대의 시작이며, 대한민국이 대체 불가능한 AI 데이터센터 산업 강국으로 발돋움하는 초석이 될 것"이라고 밝혔다.배경훈 부총리 겸 과기부장관은 "얼라이언스는 'AI 데이터센터 국가 전략 산업화'라는 담대한 계획의 핵심 동력이 될 것"이라며 "AI 데이터센터에 대한 대규모 투자가 단순히 건물을 세우고 서버를 채우는데 그치지 않고, 설계·구축·운영 및 클라우드 기술 전반에 걸쳐 우리나라 AI 데이터센터 산업 경쟁력 강화로 이어지도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.