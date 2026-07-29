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사회 교육·행정자치

노사발전재단,택배·물류센터 노동자에 생수 1만병 지원

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김보영 기자

승인 : 2026. 07. 29. 11:41

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제주 물류센터서 안전한 여름나기 전개
8월엔 소화기 등 안전 물품도 지원
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CJ대한통운 물류센터에서 직원이 포장 작업을 진행하고 있다/CJ대한통운
노사발전재단이 고온 환경에서 장시간 근무하는 택배·물류센터 종사자의 건강보호 및 온열질환 예방을 위해 생수 지원과 안전 캠페인에 나섰다.

노사발전재단은 29일 롯데글로벌로지스 제주 물류센터에서 '택배노동자 온열질환 예방 생수 나눔식' 행사를 열고 전국 주요 택배·물류센터 종사자들에게 생수 1만병을 지원했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 지난해 노사발전재단이 한국노총 택배산업본부, 한국생활물류택배서비스협회와 체결한 업무협약 후속 사업으로 추진됐다.생수는 노사발전재단과 제주특별자치도개발공사(제주삼다수)가 공동 후원했다.

이날 한국노총 택배산업노동조합 비롯 CJ대한통운택배대리점연합, 롯데택배전국대리점협의회, 한진택배대리점협회, 로젠택배전국지점장협의회, 쿠팡파트너스연합회 등 택배산업 노사 대표들이 참여했다. 지역 노동현장의 안전문화 확산을 위해 한국노총 제주도지역본부, 좋은친구산업복지재단, 제주노동권익센터 등도 동참했다.

재단은 여름철 택배·물류 현장이 폭염에 취약한 대표적인 노동환경으로 꼽히는 만큼 현장 노동자 보호 활동을 지속한다는 방침이다. 특히 8월에는 물류센터와 택배차량에서 발생할 수 있는 화재·폭발 사고를 예방하기 위해 소화기 등 안전물품을 추가 지원하고 안전 캠페인도 이어갈 예정이다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 "이번 캠페인은 단순한 물품 지원을 넘어 일하는 모두의 생명과 건강을 지키기 위한 사회적 연대의 의미가 크다"며 "현장 노동자를 보호하는 선제적 안전보건 활동을 추진해 나가겠다"고 말했다.




김보영 기자

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