한·브라질, 민항기 공동 개발 시동…李 “항공기 제조 강국 동반성장”

이재명 대통령, 한-브라질 비즈니스 라운드테이블 참석 0 이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에서 참석자들과 기념촬영을 마친 후 제라우두 아우키민 브라질 부통령의 안내를 받으며 행사장으로 향하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김정관 산업부 장관, 제라우두 아우키민 브라질 부통령, 이재명 대통령, 마르시우 엘리아스 호자 브라질 개발산업통상서비스부 장관, 류진 한국경제인협회 회장. /연합뉴스

한국과 브라질이 차세대 민간항공기 공동 개발에 나선다.브라질 엠브라에르의 대형 수송기 C-390에 우리 기업들이 주요 부품을 납품한 것을 계기로 민항기 공동개발과 우주·항공 분야까지 양국 협력을 확대하겠다는 구상이다. 이재명 대통령의 브라질 국빈 방문을 계기로 양국의 협력이 핵심광물, 방산, 우주·항공, 에너지, 교역·투자 등 전방위로 확장됐다.브라질을 순방 중인 이재명 대통령은 28일(현지시간) 상파울루 현지의 한 호텔에서 열린 한·브라질 비즈니스라운드테이블 행사에서 "양국 기업인들이 힘을 모아주신다면 한국과 브라질은 글로벌 항공시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력에 있어 중요한 파트너, 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것"이라고 말했다.한국항공우주산업(KAI)과 엠브라에르는 이날 민항기 및 항공우주 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 엠브라에르는 보잉, 에어버스와 함께 세계 3대 항공기 제조사다.김용범 청와대 정책실장은 민항기 공동 개발과 관련해 "(우리가) 단순히 부품을 공급하는 것을 넘어 개발 단계부터 들어가는 것이 목표"라며 "우주항공청과 (청와대) 정책실을 중심으로 민간기업과 정부 기관들이 모여 진지하게 전략을 세워볼 것"이라고 밝혔다.우리 기업들은 이 자리에서 총 7건의 MOU와 1건의 공동합의를 맺었다. 포스코인터내셔널은 브라질 미티오릭(Meteoric)과 희토류 원료의 안정적 조달과 공급망 구축을 위한 MOU를 체결했다. SK바이오팜은 브라질 유로파마(Eurofarma)와 인공지능(AI) 기반 뇌전증 치료제 개발을 위한 MOU를 맺었다.이 대통령은 마무리 발언에서 "국가 간의 산업·경제 협력은 기업들에 의해 이뤄지지만, 정부 차원의 관세나 규제 문제가 해결되지 않으면 기업 간 협력이 용이하지 않다"며 김 실장을 양국 경제협력 조율 전담자로 지시했다. 이에 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령도 제라우두 아우키민 부통령을 담당자로 지정해, 두 사람이 양국 경제 협력을 조율하는 파트너가 됐다.이날 행사에는 류진 한국경제인협회 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 장인화 포스코 회장, 조원태 대한항공 회장, 박승희 삼성전자 사장, 류재철 LG전자 대표, 김종출 KAI 사장, 이동훈 SK바이오팜 대표, 정인섭 한화오션 사장, 문재영 HD건설기계 대표, 네이버 최수연 대표 등이 참석했다.이 대통령은 29일 2박 3일의 브라질 국빈방문 일정을 마무리하고 다음 순방국인 칠레 산티아고로 이동한다.