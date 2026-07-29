유네스코 세계유산위 폐막...사르나트 등 세계유산 25건 새로 등재

총 25건 세계유산 새롭게 등재...한국 갯벌 4곳 추가

허민 청장 "세계유산 보호 공동 책임 더욱 중요해져"

clip20260729114939 0 28일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의./연합

축사하는 허민 국가유산청장 0 축사하는 허민 국가유산청장. 허민 국가유산청장이 27일 부산 벡스코에서 무형·기록유산, 세계유산 해석 등 각 분야에서 활동 중인 국내 7개 유네스코 카테고리 2센터들의 성과보고회에서 축사하고 있다./연합

한국에서 처음으로 열린 유네스코 세계유산위원회에서 총 25건의 문화·자연유산이 새롭게 목록에 이름을 올렸다. 한국은 2021년 등재된 '한국의 갯벌'의 범위와 대상을 한층 넓혔다.제48차 유네스코 세계유산위원회는 전날 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 회의에서 올해 총 25건의 세계유산을 새롭게 등재됐다고 29일 밝혔다.유형별로는 문화유산 19건, 자연유산 5건, 복합유산 1건이 가치를 인정받았다. 불교 성지인 '사르나트'와 고대 한반도와의 교류 흔적이 남은 일본의 '아스카·후지와라 고대 수도', 도자 문화로 잘 알려진 중국의 '징더전(景德鎭·경덕진) 수공예 도자 산업 유적' 등이 새롭게 대표 목록에 이름을 올렸다.국립중앙박물관이 함께 발굴 조사·연구한 몽골의 '흉노 지배층 무덤군', 그리스 신화 속 고대 신들의 거처인 '올림포스산 광역 지역'도 세계유산이 됐다.한국은 멸종위기종 철새를 비롯해 2400여 종의 생물이 살아가는 생태계의 보고(寶庫)인 '한국의 갯벌'에 서남해안 갯벌 4곳을 추가했다. 한국이 보유한 세계유산 가운데 유산 경계를 대폭 수정하는 '중대한 경계 변경'은 처음이다.세계유산위원회는 세계유산 분야를 논의하는 의사결정기구다. 세계유산협약에 가입한 196개국 가운데 선출된 21개 위원국을 중심으로 새로운 등재 후보를 검토하고 등재 유산의 보존 상태를 평가한다.올해 위원회 논의를 통해 세계유산 목록에는 누적 1273건이 등재됐다. 아프리카의 코모로, 상투메 프린시페, 남수단이 첫 세계유산 등재에 성공하면서 현재까지 총 173개국이 세계유산을 보유한 것으로 집계됐다.세계유산은 문화유산, 자연유산, 복합유산으로 나뉘며 국제기념물유적협의회(ICOMOS)와 국제자연보전연맹(IUCN) 심사를 거쳐 세계유산위원회에서 결정한다.한국은 1995년 '석굴암·불국사', '해인사 장경판전' 등 현재까지 총 17건의 세계유산(문화유산 15건·자연유산 2건)을 보유했다. 내년에는 조선의 한양을 방어하기 위해 축조된 '한양의 수도성곽'이 등재에 도전한다. 수도성곽에는 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 등이 포함된다.허민 국가유산청장은 제48차 유네스코 세계유산위원회를 성공적으로 마치면서 "국제사회의 공동 의지를 다시 확인한 뜻깊은 시간"이었다고 평가했다.허 청장은 그러면서 국경을 초월한 협력의 힘을 담은 '세계유산에 관한 부산 선언'(Busan Declaration on World Heritage)이 채택된 점을 특히 강조했다. 그는 "기후변화와 재난, 분쟁 등 다양한 도전 속에서 국제사회가 연대와 협력을 통해 세계유산을 보호해야 한다는 공동의 책임은 더욱 중요해졌다"며 "대한민국은 앞으로도 국제사회와 함께 세계유산의 보존과 지속 가능한 활용을 위해 적극적으로 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.한편, 국가유산청은 세계유산위원회 기간에 벡스코 전시장에 마련된 '대한민국관'을 다녀간 누적 관람객이 총 10만6820명이라고 밝혔다. 국가유산진흥원이 운영하는 전통 문화상품 'K-헤리티지' 상품관은 개관 이래 누적 2억1673만2700원의 매출을 기록했다.