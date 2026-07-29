한일시멘트, 아파트 바닥공사에 AI 접목 신기술 특허 취득

한일시멘트 이동식 사일로 0 한일시멘트 이동식 사일로. /한일시멘트

한일시멘트가 아파트 바닥 공사에 AI를 접목한 신기술로 특허를 획득했다.29일 한일시멘트에 따르면 이번에 특허 받은 기술 명칭은 'AI 기반 이동식 사일로 장치'로 공동주택 건설의 마감 단계인 바닥 모르타르 타설에 사용되는 핵심 장비다. 드라이모르타르와 물을 장비 내에서 자동 배합해 펌프로 고층까지 한 번에 압송해 주기 때문에 넓은 바닥도 쉽고 빠르게 마감할 수 있다.이번 특허의 핵심은 이동식 사일로에 'AI 제어 시스템'을 탑재했다는 점이다. 바닥용 모르타르 타설 시 작업자가 수동으로 조작했던 이동식 사일로 내 물 배합량과 압송압력을 AI가 자동으로 제어한다.AI가 계절별 온도와 습도 등 환경 변수를 고려해 물 배합량을 실시간으로 조절함으로써 일정한 반죽 점도를 유지할 수 있다. 또한 타설할 층의 높이에 적합한 압송압력을 자동으로 계산해 안정적인 타설을 지원한다.한일시멘트는 이번 특허 기술을 바탕으로 향후 상용화를 추진해 바닥용 레미탈(드라이모르타르) 시장 내 기술 격차를 더욱 넓혀갈 계획이다.한일시멘트 관계자는 "고품질의 신제품 개발뿐만 아니라 시공 솔루션 분야에서도 혁신 기술을 지속 개발해 건설 현장의 애로사항을 해결해 나가겠다"고 말했다.