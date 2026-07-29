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“휴가철 장바구니 잡아라”…이마트, 제철 먹거리부터 가전까지 최대 50%↓

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이창연 기자

승인 : 2026. 07. 29. 14:03

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장보기부터 휴가 준비까지 할인 품목 확대
제철 먹거리·생활용품·가전 한 번에 할인
SSG닷컴·이마트에브리데이도 동시 행사
[이마트] 고래잇 페스타 포스터
이마트가 진행하는 '고래잇 페스타' 포스터./이마트
이마트가 본격적인 휴가철을 앞두고 제철 먹거리와 여름 생활용품을 앞세운 할인 행사에 나선다. 고물가로 소비 부담이 커진 상황에서 장보기 품목부터 휴가 관련 상품까지 할인 폭을 넓혀 고객 수요를 끌어올린다는 전략이다.

29일 유통업계에 따르면 이마트는 오는 30일부터 다음달 2일까지 나흘간 '고래잇 페스타'를 진행한다. 이번 행사는 신선식품 할인에 집중했던 기존 행사에서 나아가 휴가철 수요가 높은 먹거리와 생활용품, 가전까지 할인 품목을 확대한 것이 특징이다.

대표 상품으로는 제주 생은갈치가 포함됐다. 이마트는 조업 직후 손질해 신선도를 높인 갈치를 비롯해 참다랑어 특수부위회, 완도산 전복, 영광 백굴비 등 주요 수산물을 할인 판매한다. 노르웨이 고등어살도 할인 대상에 포함해 여름철 수산물 수요 공략에 나선다.

농산물 할인도 강화한다. '파머스픽 산수박'과 '씨가 적어 먹기 편한 수박'을 비롯해 복숭아, 포도, 감귤 등 제철 과일을 할인 대상에 포함했다. 폭염과 기상 여건에 따라 신선식품 가격 변동성이 커지는 가운데 소비자가 체감할 수 있는 혜택을 확대한다는 취지다.

삼겹살, 한우 등 인기 축산 상품도 할인 폭을 키웠다. '탄탄포크 삼겹살·목심'은 행사카드 결제 시 50% 할인하고, '경주천년한우'와 '결고운순암소' 등 브랜드 한우 전 품목은 40% 할인 혜택을 제공한다. 미국산 프라임 척아이롤과 한우 차돌박이·우삼겹 반반팩 등도 신세계포인트 적립을 통해 최대 50% 할인받을 수 있다.

여름철 야외활동 상품도 행사에 포함됐다. 선케어 제품과 모기약, 어린이 물놀이 용품 등은 구매 혜택을 확대하고, 물놀이 튜브와 전동 워터건 등 휴가 관련 상품도 할인 판매한다. 캠핑 수요를 고려해 조리용품 할인 행사도 마련했다.

가전 분야에서는 스마트폰 신제품 사전예약 혜택과 생활가전 할인도 진행한다. 식품 할인에 그치지 않고 휴가 준비에 필요한 상품을 함께 구성해 고객의 장바구니 품목을 넓히려는 전략으로 풀이된다.

SSG닷컴 이마트몰과 이마트에브리데이도 이번 행사에 참여한다. 오프라인 행사 상품을 온라인에서도 동일한 혜택으로 선보이는 한편, 이마트에브리데이는 제철 과일과 가공식품, 간식류 등 생활밀착형 상품을 중심으로 최대 50% 할인 행사를 진행한다.
이창연 기자

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