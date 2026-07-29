전국 52개 지역서 숙박·관광 할인…휴가비 최대 20만원 지원

디지털관광주민증, 전국 52개 지역·가맹점 1500여곳 할인

근로자 20만원 내면 기업·정부가 보태 휴가비 40만원 지원

'안전하고 즐거운 여름휴가 되세요' 0 본격적인 여름 휴가철을 맞은 26일 인천 제물포구 인천항 연안여객터미널에서 백령도 등 섬 지역으로 여름휴가를 떠나려는 피서객들이 여객선 승선을 위해 이동하고 있다. /연합뉴스

여름 휴가철을 맞아 숙박비와 관광지 입장료를 할인받고 정부와 회사로부터 휴가비를 지원받을 수 있는 공공서비스가 운영된다.행정안전부는 여행 경비 부담을 낮추고 편의를 높일 수 있는 생활밀착형 공공서비스로 '디지털관광주민증'과 '1330 관광통역안내', '근로자 휴가 지원 사업'을 선정했다고 29일 밝혔다.디지털관광주민증은 인구감소지역을 찾은 관광객에게 숙박·음식점·관광지·체험 행사 등의 할인 혜택을 제공하는 서비스다. 지난달 충남 보령과 전남 담양 등 8곳이 새로 추가되면서 현재 전국 52개 지역, 가맹점 1500여 곳에서 사용할 수 있다. 대한민국 구석구석 누리집이나 모바일 앱에서 발급받을 수 있다.국내외 관광객을 위한 '1330 관광통역안내'에서는 관광지와 교통·숙박·음식점·축제 등 여행 정보를 제공한다. 관광 불편 신고 상담과 긴급 상황 통역 지원도 받을 수 있다. 한국어·영어·일본어·중국어 등 8개 언어를 지원하며 국번 없이 1330으로 전화하거나 카카오톡·라인 등 문자채팅을 통해 이용할 수 있다. 운영 시간은 연중무휴 오전 7시부터 자정까지다.중견·중소기업과 소상공인 근로자는 '근로자 휴가 지원 사업'을 통해 국내 여행 경비를 지원받을 수 있다. 근로자가 20만원을 부담하면 기업과 정부가 각각 10만원을 보태 40만원의 휴가비 포인트를 지급한다. 포인트는 전용 온라인몰에서 숙박·교통·체험·레저 상품을 구매하는 데 사용할 수 있다.노홍석 행안부 참여혁신조직실장은 "더 많은 국민이 공공서비스를 활용해 부담 없이 편안한 여행을 즐기고 국내 여행 활성화에도 도움이 되길 바란다"고 말했다.