행안부, 日 구마모토 연속 강진에 지진 대응체계 긴급 점검

-기상청·지질자원연구원 등과 발생 원인·국내 영향 분석

-활성단층 조사·국가기반시설 내진 보강·대피훈련 강화 점검

01-2 0 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 28일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 일본 구마모토현 지진 관련 상황판단회의를 주재하고 있다. /행정안전부

일본 구마모토현에서 발생한 연속 강진을 계기로 정부가 국내 지진과 지진해일 대응체계를 점검했다.행정안전부는 29일 '일본 구마모토현 지진 관련 전문가 자문회의'를 열고 일본 지진의 국내 영향과 대응 태세를 점검했다고 밝혔다.이번 회의는 전날 일본 구마모토현에서 규모 7.1과 6.1의 지진이 잇따라 발생한 데 따른 것이다. 회의에는 기상청과 국립재난안전연구원, 한국지질자원연구원, 부산대학교 등 지진 분야 전문가들이 참석했다.참석자들은 일본 지진의 발생 원인과 국내 영향을 분석하고 국내 지진·지진해일 대비 태세, 국민 행동요령 홍보, 관계기관 협조체계 등을 집중적으로 살폈다.이번 지진으로 국내에서는 흔들림을 느꼈다는 유감신고 789건이 접수됐다. 직접적인 피해는 발생하지 않았지만 인접 국가에서 발생한 강진의 영향이 국내에서도 확인된 만큼 지속적인 감시와 대비가 필요하다는 데 의견을 모았다.전문가들은 국가 지진재난 관리 정책의 실효성을 높이기 위해 활성단층 조사를 확대하고 전력·통신 등 국가기반시설의 내진 성능을 강화해야 한다고 강조했다. 실제 상황에 대비한 반복적인 대피훈련의 필요성도 제시했다.정부는 2035년까지 공공시설물 내진율 100% 달성을 목표로 내진보강사업을 추진하고 있다. 공공시설물 내진율은 지난해 기준 82.7%다. 민간시설의 내진 성능을 높이기 위해 비용 보조와 세제 혜택도 지원하고 있다.전국에는 지진 옥외대피장소 1만1366곳과 지진해일 긴급대피장소 680곳이 지정돼 있다. 행안부는 지난 4월부터 6월까지 전국 대피장소에 대한 일제 점검을 실시했다.김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "이번 지진으로 국내에 직접적인 피해는 없었지만 결코 안심할 수 없는 상황"이라며 "국내 지진과 지진해일 대비·대응 태세를 다시 한번 철저히 점검하겠다"고 말했다.