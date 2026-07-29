“건설 현장 체불, ‘아예’ 없앤다”…경기도·GH, 발주부터 선제 차단

경기도·GH, 건설현장 체불 '아예 제로' 전담 TF 가동

51개 사업장 대상 건설기계·자재대금 직접지급 확대

경기주택도시공사 0 경기도와 경기주택도시공사(GH)가 29일 경기도청에서 '건설공사 임금체불 예방 전담 TF 킥오프 회의'를 개최하고 도내 51개 건설 현장의 임금 및 공사대금 체불을 선제 차단하는 'A·E_ZERO(아예 제로)' 종합 대책을 본격 추진한다. /경기주택도시공사

경기도와 경기주택도시공사(GH)가 도내 51개 건설 사업장의 임금 및 공사대금 체불을 뿌리 뽑기 위해 전담 특별조직(TF)을 구성하고 본격적인 가동에 들어갔다.경기도는 29일 도청에서 GH와 '건설공사 임금체불 예방 전담 TF 킥오프 회의'를 열어 발주부터 대금 지급까지 전 과정을 선제 관리하는 체불 예방 종합 대책을 논의했다.이번 TF 가동은 GH가 추진하는 건설 현장의 체불을 전면 차단하는 'A·E_ZERO(아예 제로)' 실현을 목표로 한다. 주요 추진 과제는 건설기계·자재대금 직접지급 확대, 임금체불 신고·모니터링 체계 구축, 대가지급 사전예고제 확대, 건설현장 하도급 사전컨설팅 강화 등 네 가지다.우선 경기도와 GH는 기존 노무비와 하도급대금에 집중됐던 직접지급 대상을 건설기계 임대료와 주요 자재대금까지 대폭 확대하기로 했다. 또한 선급금과 기성금 등 공사대금 지급 사실을 하수급인과 건설노동자에게 미리 알리는 '대가지급 사전예고제'를 도입해 대금 흐름의 투명성을 높인다.이와 함께 현장의 체불 징후를 실시간 파악할 수 있도록 신고 창구와 모니터링 시스템을 연계하고, 원·하수급업체를 대상으로 관련 법령 준수 여부를 지도하는 사전컨설팅도 병행한다.TF는 경기도 공간전략과장을 팀장으로 양 기관 관계 부서가 합동 참여한다. 경기도는 제도 개선과 추진 상황 점검을 총괄하고, GH는 내부 규정 정비 및 현장 이행 관리를 전담한다. 체불 신고가 접수될 경우 양 기관이 즉시 합동 현장 점검을 실시할 계획이다.이명선 경기도 공간전략과장은 "이번 대책은 체불 발생 후 조치하던 기존 방식에서 벗어나 발주 단계부터 선제적으로 위험 요인을 관리하기 위한 것"이라며 "GH 건설 현장의 대금 체불을 '아예 제로'로 만들어 공정한 노동 환경을 조성하겠다"고 말했다.