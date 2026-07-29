IT계열사 DAI·동아에스티 협력…후보물질 설계부터 분석까지 통합 지원

「반출」동아쏘시오그룹, AI 신약개발 플랫폼 ‘AIDDP’ 구축… AI 기반 R&D 업무 혁신 본격화 0 동아쏘시오그룹 임직원들이 AI(인공지능) 신약개발 플랫폼 'AIDDP(AI Drug Discovery Platform)'를 활용하고 있는 모습. /동아쏘시오그룹

동아쏘시오그룹이 AI(인공지능)와 바이오데이터를 융합한 지능형 신약개발 플랫폼을 자체 구축하고 글로벌 신약 개발 속도전에 나선다.동아쏘시오그룹의 IT 전문 계열사 DAI(디에이아이)와 동아에스티가 AI와 바이오데이터를 융합한 지능형 신약개발 플랫폼 'AIDDP(AI Drug Discovery Platform)'를 구축하고 본격 운영에 나선다고 29일 밝혔다.AIDDP는 신약 후보물질의 설계·예측, 분석 결과의 시각화·관리까지 신약 연구 전반의 업무를 하나의 환경에서 수행할 수 있도록 구현한 통합 연구 플랫폼이다. 기존 여러 분석 도구와 데이터를 개별적으로 활용하던 방식에서 벗어나 신약개발의 주요 연구 업무 절차를 하나의 플랫폼에서 유기적으로 연계해 활용할 수 있도록 했다.플랫폼에는 동아에스티 연구진이 축적해 온 신약 연구 경험과 컴퓨터 기반 분석 역량, AI 기반 구조 설계·분석 모듈 등이 종합적으로 반영됐다. 이를 통해 연구진은 후보물질 탐색부터 표적 단백질과의 결합 가능성, 구조 안정성 검토에 이르는 전 과정을 효율적으로 수행할 수 있게 됐다.주요 기능은 싱글셀·공간전사체학 기반 바이오데이터 시각화, AI 기반 신규 화합물 생성·설계 지원, 후보물질과 표적 단백질 간 결합 친화도 예측, 분자동역학 시뮬레이션, 연구 과제와 분석 결과·계산 이력의 통합 관리 등을 포함한다.동아쏘시오그룹은 AIDDP를 통해 연구 과정에서 생성되는 데이터와 분석 결과를 그룹의 핵심 디지털 자산으로 축적하고, 독자적인 AI 신약개발 역량과 지식재산권(IP) 확보에 집중할 예정이다. 또 그룹 내 다양한 연구 분야와 계열사에서 활용할 수 있는 공통 AI 연구개발(R&D) 플랫폼으로 확대해 나갈 방침이다.아울러 향후 대규모 화합물 가상 스크리닝 기반 후보물질 탐색, AI 기반 논문·특허 검색 기능을 추가하고, 연구자의 분석과 해석, 의사결정을 돕는 에이전틱 AI(Agentic AI) 기반 연구 지원 기능을 단계적으로 적용할 계획이다.정재훈 동아에스티 사장은 "연구자들이 신약개발 초기 단계에서 후보물질 최적화에 소요되는 시간과 성공 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다"며 "연구 현장의 피드백을 반영해 동아에스티의 신약개발 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.